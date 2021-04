Sheinbaum: mexiquenses no deben temer por Presa Medín, les beneficiará

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum recordó este viernes las acciones que el gobierno local realizará para atender la sequía que se padece actualmentente en algunas zonas de la capital, también aclaró que los mexiquenses no deben temer por el proyecto Presa Madín en Edomex.

"Lo está atendiendo el Estado de México, no tienen porqué tener ninguna molestia porque en realidad no solo no va a haber afectaciones sino que habrá beneficios para los habitantes del Estado de México", explicó en videoconferencia de prensa.

Presa Médin fue anunciada el pasado 2 de abril por la mandataria afín de abastecer de agua a la capital del país; sin embargo, habitantes de la zona manifiestan su descontento puesto que registran escasez del líquido y reciben sucia y tibia. Esto especificamente en Ciudad Satélite, fraccionamientos de Naucalpan y de la Zona Esmeralada de Atizapán de Zaragoza.

"Se va a incrementar la campaña del cuidado del agua, además hay un programa especial de distribución de pipas por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMex)", apuntó la doctora Sheinbaum.

También explicó que el disgusto de los ciudadanos de Tlalpan por los arduos requisitos que deben realizar afín de solicitar una pipa está relacionado con la erradicación de la corrupción para dicho trámite

Anteriormente, el servicio se pagaba en efectivo en la ventanilla de la alcaldía pero se prestaba a la corrupción, ahora solo se paga en el banco y las pipas tienen cun osto. El asunto es atendido por la propia demarcación y el SACMex.