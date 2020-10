Sheinbaum no descarta que la estatua de Colón sea retirada de Paseo de la Reforma

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no descartó que la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en Paseo de la Reforma, sea removida de forma definitiva de su lugar.

Claudia Sheinbaum aseguró que esta decisión no debe ser tomada solamente por ella, sino que deberán intervenir diferentes autoridades, sin embargo indicó que será un momento de reflexión para considerar el futuro de la estatua del viaje europeo.

Vale la pena hacer una reflexión, no digo que sí o no, no digo que la jefa de Gobierno deba tomar esa decisión sola, debe haber una reflexión”, declaró la jefa de Gobierno de la CDMX.