Sheinbaum nombra "Huésped Distinguido" de la CDMX a Pietro Parolin, secretario del Vaticano

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró este lunes como "Huésped Distinguido" de la capital al cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano.

El nombramiento fue realizado en el Palacio del Ayuntamiento y responde a un acto simbólico para estrechar lazos de amistad y cooperación entre la CDMX bajo la administración de Sheinbaum Pardo con el gobierno representado por la persona condecorada.

En su intervención durante el reconocimiento, la mandataria capitalina reconoció las similitudes en prioridades de la CDMX y los mensajes del Papa Francisco I, enfocados en la juventud y la justicia social.

“Hoy, desde el Estado laico, reconocemos también nuestras similitudes, hoy nos reconstruimos a partir de un modelo de economía moral, ética, solidaria con miras a garantizar los grandes derechos humanos y acabar con los privilegios excluyentes y la mercantilización de la vida pública", señaló la doctora.

Claudia Sheinbaum también subrayó que en la CDMX "gobernamos con un mandato en el que usted reconocerá los más altos valores éticos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo".

Al citar distintos encuentros y documentos emitidos por el Pontífice, la jefa de Gobierno indicó que la CDMX es una urbe con "una larga tradición de lucha para hacer respetar los Derechos Humanos", por lo que reconoció el respeto expresado por la autoridad eclesiástica en temas de diversidad sexual.

El cardenal Pietro Parolin agradeció las palabras de bienvenida de Sheinbaum, así como su aproximación y cercanía a los mensajes de Francisco I y recordó gustoso su estancia en la CDMX.

Asimismo, el secretario del Estado Vaticano reconoció la diversidad cultural, de razas y credos que conviven en la capital mexicana, donde, enfatizó, se cuenta con un tesoro que no hay en otra ciudad, refiriéndose a la Basílica de Guadalupe.

"Esta ciudad está llamada a ser, cada vez más, un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de unión y de comunión para, así, lograr construir eficazmente una sociedad más acogedora y justa que sea capaz de compartir e indicar, también, a los más jóvenes el valor universal de la fraternidad", completó la autoridad religiosa.

Huéspedes distinguidos de CDMX

El 23 de febrero pasado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió la condecoración, al igual que el presidente de Bolivia, Luis Arce, el 24 de marzo, también de manos de la científica.

El año pasado se entregaron la medalla y el reconocimiento a Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur, y al expresidente de Bolivia, Evo Morales.