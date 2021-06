Sheinbaum pide no hablar de colapso en Línea 12 para evitar "confrontaciones"

Ciudad de México.- Ante un ambiente tenso por la supuesta filtración del gobierno de la capital al periódico New York Times sobre fotografías de lo ocurrido en Línea 12, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo pidió hoy a los medios de comunicación no seguir hablando del tema para evitar "confrontaciones".

Esto al menos en lo que se reciben los resultados oficiales del primer dictamen que entregará esta semana la empresa noruega DNV sobre el origen en el colapso de una trabe el pasado 3 de junio en las instalaciones elevadas de la estación Tezonco del Metro CDMX. Fallecieron 26 personas.

"Quisiera ya pedirles que no tocaramos este tema, precisamente esto es lo que buscan: que estemos hablando de ello y en realdiad es recibir el dictamen y hacerlo público. No quisiera seguir hablando sobre este tema de la Línea 12, no por otra cosas sino por que justamente lo que quieren es esta confrontación en la que yo por ningún motivo voy a caer".