Sheinbaum rechaza segundo aumento a transporte concesionado en CDMX, piden subir 2 pesos

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, se niega firmemente a acceder a la nueva demanda de transportistas para realizar un segundo aumento a la tarifa de transporte concesionado en la Ciudad de México, ahora de dos 2 pesos y tras poco más de un mes desde el primer aumento de un peso.

Esto al ser cuestionada este miércoles en su habitual conferencia de prensa en al Antiguo Palacio del Ayuntamiento sobre la persistente exigencia de integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) para regular el costo del pasaje concesionado en CDMX, con lo cual han amagado de nueva cuenta con cierres y bloqueos en vialidades.

"No, no se va a dar el incremento. Ya hubo mesas de trabajo, ya hubo un acuerdo y, al contrario, lo que estamos incrementando son los operativos (de regulación a transporte concesionado) entonces no va a haber más aumento", explicó la política, científica, activista y escritora mexicana.

Y es que los integrantes de la FAT manifiestan que el reciente incremento de un peso a la tarifa en la capital del país no es suficiente para ellos por lo que "no quitarán el dedo del renglón para que el pasaje se ajuste en 3 pesos".

Con completa negativa, Sheinbaum insistió que pese a las exigencias de transportistas no habrá aumento a la tarifa.

"Ya hubo mesas de trabajo, ya hubo acuerdo, ellos tienen que cumplir con lo que se comprometieron para beneficio de todos los que utilizan el transporte público de CDMX", refirió la mandataria indicando que algunos transportistas sí han cumplido con los acuerdos, pero otros no por lo que se intensifican los operativos.

Sin dejar pasar la ocasión, la morenista visibilizó la imposibilidad de aumentar la tarifa en un momento de "inflación generalizada" por la cual atraviesa el país y el resto del mundo.

"Nosotros tenemos que cuidar la economía de las familias de la ciudad, es suficiente con lo que están cobrando, se han hecho todos los análisis y por eso no va a aumentar la tarifa del transporte concesionado".

Extición de la ruta 57, Venustiano Carranza

Resalta la próxima extinción de la ruta 57, que circula en la Alcaldia Álvaro Obregón, debido a abusos contra usuarios como exceso de velocidad, lentitud en algunos tramos del recorrido, faltas al reglamento de tránsito y agresiones físicas y verbales a los pasajeros lo que la convierte en la ruta con más quejas y denuncias ante la Semovi.

Ésta extinción, y posterior sustitución, de ruta al momento se encuentra en la primera de tres públicaciones del aviso de vialidades para la eliminación de concesiones, además que en mesas de trabajo con representantes de la Ruta 57 ya se acordó la conversión a empresa y se ha iniciado con la capacitación de conductores.

"Ya empezaron la capacitación de conductores para que sean contratados por la empresa y se rompa el esquema 'hombre-camión', donde el conductor vive del pasaje", añadió Andrés Lajous, secretario de Movilidad, explicando que la segunda publicación de la eliminación de concesiones está por realizarse.