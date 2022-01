Sheinbaum reitera: no habrá cierre de actividades pese a alza de contagios de COVID-19

CDMX.- A pesar del aumento en el número de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México no habrá cierre de actividades, porque no es necesario, advirtió este viernes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en un momento en que también crece la demanda de pruebas en la capital del país.

"No vamos a cerrar actividades porque no es necesario. (...) por el momento nada más (tenemos que) cuidarnos y seguir la información oficial", argumentó la mandataria capitalina en conferencia de prensa, en la que destacó que las hospitalizaciones se mantienen estables.

Sheibaum insistió en que, a diferencia de otros momentos, pueden ser muchos los positivos por el coronavirus, pero las hospitalizaciones son muy bajas, gracias a que la variante ómicron causa enfermedad menos grave y a que casi todos los habitantes de la ciudad están vacuados.



El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital continuará, al menos una semana más, en semáforo verde, a pesar de que los contagios se han incrementado sustancialmente y ya asemejan los registrados en la segunda y tercera ola de coronavirus en el país.



Según datos del gobierno capitalino, por ahora solamente hay un ingreso por cada 81 casos positivos de SARS-CoV-2, mientras que en la segunda era uno de cada nueve y en la tercera uno de cada 14.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, llamó a la población que no ha acudido a vacunarse a que lo haga, tan pronto como pueda.

Es casi diez veces más el riesgo de hospitalización en caso de no estar vacunado, subrayó el funcionario capitalino, quien anunció que la próxima semana comenzará la aplicación de refuerzo en pesonal educativo.

Clark informó que el jueves se detectaron 5 mil 800 positivos en los múdulos establecidos para la realización de pruebas, cifra que se aproxima a los máximos de las anteriores dos olas de la pandemia en la Ciudad de México.

Este incremento de contagios se da debido a la llegada de la variante ómicron, que fue detectada en México el pasado 3 de diciembre por primera vez.

No es momento de pánico

La jefa de Gobierno señaló dvirtió que no es momento de pánico ni de alerta, ante el incremento de los casos de COVID-19 en la Ciudad de México, debido a que no se ha reflejado en más hospitalizaciones.

Es natural que la gente, frente al incremento de contagios, tenga aprensión por lo que hemos vivido en los últimos años, es natural, pero lo más importante es la información científica, destacó la mandataria capitalina

"No es momento de pánico. Bueno, nunca es momento de pánico, porque apaniscarse no necesariamente es bueno, pero en este caso no hay una alerta", subrayó la alcaldesa de la Ciudad de México.

Sheinbaum señaló que la administración capitalina siempre ha tomado decisiones de acuerdo con el Gobierno de México y con base en el conocimiento científico.