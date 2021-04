Sheinbaum: si es necesario, se presentará solicitud de desafuero contra diputado Saúl Huerta

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum advirtió este sábado que en el caso del diputado federal por Puebla, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual, no puede haber impunidad, y adelantó que, en su momento, si es necesario, se presentará la solicitud de desafuero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió una nueva denuncia en contra del diputado de Morena por abuso sexual.

En su cinferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que le pareció muy importante la actuación de laSecretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, ya que el mismo día fue llevado al Ministerio Público y se inció la carpeta de investigación correspondiente.

Fue precisamente el tema del fuero lo que evitó que pudiera heber sido presentado directamente al juez, lamentó la jefa de Gobierno.

La mandataria capitalina advirtió que la Fiscalía está trabajando de manera muy profesional en el caso, porque no debe haber impunidad bajo ningún motivo.

"Ni en este ni en ningún caso, pero particularmente en éste, no puede haber ipunidad", subrayó Sheinbaum. "No importa si es diputadoo si no es diputado, tiene que ser sancionada su actuación".

La jefa de Gobierno señaló que, en su momento, si es necesario, se presentará la solicitud de desafuero contra el diputado Benjamín Saúl Huerta.

Dijo que los menores son apoyados por la Fiscalía de Víctimas y apuntó que aunque no son residentes de la Ciudad de México, pueden acercarse a la autoridad para todo el respaldo que requieran, puesto que la carpeta de investigación está abierta en a capital del país.

Denuncian, de nuevo, a diputado por abuso sexual

La Fiscalía General de Justicia recibió una nueva denuncia en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta por abuso sexual.

La Fiscalía mencionó que la víctima también es menor de edad y que el viernes acudió junto con sus familiares a una entrevista con el Ministerio Público.

"El adolescente narró que en 2019 fue objeto de una agresión sexual, similar a la que denunció hace unos días un adolescente, por hechos ocurridos en un hotel ubicado en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc", destacó la dependencia.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales integrará una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual y se realizará el análisis de las dos investigaciones acumuladas para reunir las pruebas y formular la imputación.

La primera indagatoria continúa pese a que el diputado por Puebla fue liberado.