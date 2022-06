Sheinbaum también quiere que el SAT elimine la Constancia de Situación Fiscal

A la par de López Obrador esta mañana, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se pronunció por eliminar la obligatoriedad de la Constancia de Situación Fiscal del SAT, al ser un trámite que ha generado largas filas.

En su conferencia de prensa, Sheinbaum refirió que de no requerirse este trámite se evitarían las concentraciones de gente y se impulsaría la reactivación económica en la CDMX, a la par que recordó que su administración ha buscado la simplificación de trámites a través de su digitalización.

“Hubo muchos trámites que por la pandemia se retrasaron, y a la hora de abrirse nuevamente generan largas filas, largos tiempos de espera, citas en mucho tiempo y es importante que se elimine este procedimiento, entre otras cosas pues para generar, para hacer más rápida la generación de empleos formales”, subrayó Sheinbaum.

Asimismo, afirmó que, de evitarse la generación de las largas filas para tramitar la Constancia de Situación Fiscal en las oficinas del SAT (Servicio de Administración Tributaria), además de disminuir los problemas se evitaría la corrupción que se pueda general al buscar la gente otros lugares donde realizar el trámite.

Además, acotó que, de eliminarse ese requerimiento se podrían generar más empleos y más rápido, así como elevar la recaudación fiscal, pues debido a las complicaciones para obtener la constancia, y presentarla en los centros de trabajo, muchas personas no han podido cobrar sus salarios, mientras que otras no habrían sido contratadas por no contar con el documento que expide el SAT.

Y es que esta mañana en su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al SAT a eliminar el requisito “si en lugar de facilitar las cosas, las complica'', toda vez que para su entrega el organismo de Hacienda pide a los trabajadores, además de contar con la identificación para su sistema digital, estar al corriente en cuestión de datos personales.