Sheinbaum: vallas protegen monumentos históricos sin que intervenga la Policía

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que las vallas alrededor de Palacio Nacional permiten proteger los monumentos históricos durante las marchas que se realizarán el lunes 8 de marzo, con motivo del Día de las Mujeres, sin necesidad de que haya una atención por parte de la Policía.

Como jefa de Gobierno, señaló Sheinbaum, también nos corresponde la protección de los monumentos históricos y la protección de todas las personas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su conferencia de prensa, tras la jornada de trabajo en Iztapalapa, la mandataria capitalina advirtió, sin embargo, que no quiere decir que su gobierno esté en contra de la demanda de las mujeres de erradicar la violencia contra las mujeres.

Leer más: Vacuna Pfizer BioNTech para Azcapotzalco llega el 9 de marzo: Sheinbaum

Grandes vallas metálicas, de unos tres metros de altura, fueron colocadas el viernes alrededor de Palacio Nacional y otros edificios emblemáticos de Ciudad de México, incluido el Palacio de Bellas Artes, por donde pasará la marcha conmemorativa del Día de la Mujer.

Dijo que el lunes están cosideradas varias marchas por el Día de la Mujer, por lo que se están trabajando, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, distintos prtocolos de actuación de la Policía.

Sheinbaum señaló que las marchas las atenderán principalmente las mujeres policías, y resaltó que siempre el llamado del gobierno capitalino es a la no violencia y a manifestarse pacíficamente.

Cuesta trabajo despintar. AMLO

En ese mismo sentido se pronunció esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién apuntó que las vallas metálicas con las que fue resguardado el Palacio Nacional no son "por miedo", sino para evitar "provocaciones" y proteger los monumentos históricos.

"Muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se pinta el Hemiciclo a Juárez, cuando se raya el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar, porque hay que pedirle permiso, autorización al INAH y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios, que tienen siglos. Entonces, es mejor protegerlos.

Leer más: Vacunación contra Covid-19 inicia el 8 de marzo en Miguel Hidalgo: Shienbaum

La marcha del lunes en la capital del país y otras ciudades de México se suman a las protestas en el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

"Que no se confunda, no es miedo (...) No es por eso que se están poniendo (las vallas), es para que no haya provocación", dijo López Obrador.

En México, las protestas sucederán en medio de la furia de grupos feministas por el respaldo que el Presidente ha dado a Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, señalado de violación y acoso sexual por varias mujeres.

"México, el país donde se cuidan más las paredes, monumentos y edificios que las vidas de las mujeres", escribió en Twitter la diputada feminista Martha Tagle.