Si en 25 días falta medicamento, bloqueamos el AICM: padres de niños con cáncer

Después de retirar el bloqueo que mantuvieron por casi ocho horas a la entrada de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), padres de niños con cáncer aseguraron que volverán a bloquear la terminal aérea si en 20-25 días vuelven a faltar los medicamentos oncológicos.

Por la tarde, los familiares, que ya habían cerrado el tránsito sobre Circuito Interior, concluyeron su protesta luego de que representantes el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) les mostraron documentación en la que se acreditaba la existencia de medicamentos en 25 bodegas estatales.

Sin embargo, aseguró Omar Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., las existencias que les mostraron en los documentos no durarán mucho tiempo, y puso de ejemplo el caso de Guerrero, donde según las listas los fármacos que consiguió le Gobierno federal solo alcanzarán para 15 días.

En entrevista para Radio Fórmula, lamentó que solo sean atendidos por las autoridades cuando bloquean el aeropuerto capitalino, y aunque dijo no desconfiar de que realmente estén las medicinas en los almacenes como les dijeron, esperó que el Gobierno no espere hasta que se acabe lo adquirido para volver a surtir, o hasta que ellos vuelvan a protestar.

Ante ello, afirmó tajante que si en unos 20-25 días vuelven a escasear los medicamentos oncológicos, volverán a bloquear la Terminal 1 y el Circuito Interior, aunque ahora lo harán en ambos sentidos, ya que hoy solo cerraron los carriles en sentido al norte de la CDMX.

Exigen una solución duradera

Asimismo, fustigó que la administración federal no tenga un censo de pacientes con cáncer a fin de poder cumplir con el abasto, por lo que, dijo, no sabe cuánto se tiene que comprar, aunque lo que sí, es que “ya no es tolerable para ellos que estemos ahí (AICM)”.

“Para las autoridades parece que ya es normal que nosotros realicemos bloqueos; nosotros queremos el medicamento garantizado al 100% para nuestros niños”, subrayó, pues apuntó que dos de las claves que faltan, y sobre las que el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina de ayer que solo faltaban 4 de 25 medicamentos y dos de éstos los traerán de Japón, en lo que se producen, se importan y los aprueba la Cofepris, llegarán a los pacientes hasta septiembre u octubre.

Por último, lamentó que las autoridades no tengan un plan de abasto a largo plazo ni hayan ideado qué hacer con los pacientes de aquí a que estén todos los medicamentos necesarios, pues los menores enfermos llevan meses sin tratamiento o sin tratamiento completo.