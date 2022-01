Si hay aviadores en Nómina 8 hay que levantar acta, no se les despide: Sheinbaum a UNACDMX

En un nuevo desencuentro con los de oposición, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum recordó a los 16 alcaldes de la CDMX que los trabajadores de Nómina 8 no pueden solamente ser despedidos, por lo que llamó a levantar el acta administrativa correspondiente en caso de identificar “aviadores” en sus demarcaciones.

Ello, luego de que este lunes Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón e integrante de la UNACDMX defendió el despido de alrededor de 350 trabajadores de Nómina 8 que cobraban en la demarcación sin trabajar.

“Si llevan más de un año trabajando y se les da de baja por algo que no tenga que ver con no cumplimiento de su empleo, tienen también que denunciarlo porque no es correcto; y, además, la persona que les pida su renuncia, en este caso, tiene que levantar un Acta Administrativa, en caso de que falten al empleo, no puede solamente pedirles que dejen su empleo”, subrayó Sheinbaum en su conferencia de prensa.

Asimismo, Claudia Sheinbaum refirió que tanto en Capital Humano de la Secretaría de Administración y Finanzas, como en la Contraloría, ya han recibido quejas por este tipo de despidos, luego de que la Miguel Hidalgo a cargo de Mauricio Tabe también habría sacado a 250 de su Nómina 8.

De igual forma, Sheinbaum recordó que la regla de no despedir a nadie de dicha nómina con más de un año de antigüedad, a menos de que el trabajador no cumpliera con sus funciones, viene de la administración de Miguel Ángel Mancera, por lo que señaló que también le tocó cumplirla cuando era delegada de Tlalpan, y ahora como jefa de Gobierno.

En tanto que aseveró que esa regla se impuso para la nómina especial creada para que los trabajadores de Servicios Urbanos y administrativos del Gobierno central y alcaldías de la CDMX ya no estuvieran bajo el régimen de eventuales y tuvieran estabilidad laboral, por lo que instó a los de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), y de refilón a los de Morena, a levantar las actas administrativas cuando sean necesarias y a respetar la regla del año de servicio.

La Nómina 8, el nuevo “botín político”

En este sentido, al destacar que ya había mencionado la regla a los 16 alcaldes capitalinos, pidió al contralor general de la CDMX acercarse a los gobernantes locales para aclarar los despidos recientes.

Sin embargo, Limón y Tabe defienden el recorte a la plantilla, justificándolo conque el presupuesto para este año no logra salvar la inflación en México, por lo que no alcanza para cubrir las necesidades de la población, así como el hallazgo de aviadores en diferentes áreas.

Leer más: Por aumento de Covid-19, Sedema suspende dos semanas la verificación vehicular en CDMX

Mientras que simpatizantes de Morena han acusado a los de la UNACDMX de querer remover de la nómina a los trabajadores contratados bajo las administraciones pasadas, morenistas, y colocar a su propia gente por razones políticas.