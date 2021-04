"Si tienen pruebas que denuncien": Sheinbaum sobre acusaciones feministas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en conferencia de prensa que las 134 organizaciones feministas que han realizado una lista de candidatos, tanto a nivel nacional como en la capital, que están ligados a violencia de género, deben presentar pruebas para que exista una sanción por parte de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).

Respecto a la ausencia de sanciones hacia excandidatos como Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con una acusación de violación, la mandataria local indicó que las autoridades deberán hacerse responsables.

Sin embargo, a través de Twitter, Sheinbaum dio a conocer su postura ante el posicionamiento de los gobernadores constitucionales frente a la resolución del Tribunal Electoral de la Federación de quitar la candidatura de morenistas como Salgado Macedonio y Raúl Morón, calificándolas de "excesivas".

"Pues ellas tienen que presentar su denuncia; o sea, si tienen pruebas que presenten su denuncia y, en ese sentido actuará la Fiscalía General de Justicia, como siempre lo ha hecho, o las propias autoridades electorales.

"Evidentemente no queremos que haya ningún delincuente, o presunto delincuente, de estos delitos como de otros, que sea un candidato o un representante popular. Pero sí es importante que haya denuncias porque tampoco se puede usar este como un elemento cuando no hay pruebas", declaró Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre el feminismo que profesa, Sheinbaum expresó que únicamente se sumará a que las mujeres continúen dando a conocer sus casos de manera oficial.

"Me sumo a que se denuncie y que las autoridades hagan su trabajo, a eso me sumo y eso es lo que hay que hacer porque, lo que es fundamental es que se haga la investigación y que haya las sanciones, porque puede haber denuncia, pero no necesariamente hay pruebas contundentes.

"Siempre vamos a estar del lado de las víctimas, pero hay un Sistema Penal y hay un Sistema Judicial que tiene que operar en estos casos; y en el caso de las autoridades electorales, pues que actúen si es que hay alguna prueba", concluyó la científica.

Ocupación hospitalaria en la CDMX, al 21%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 21%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 28 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 118, es decir, 27 espacios más que en el registro del día 27 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 570, es decir, 42 sitios más que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 638 mil 536, que representa un aumento de mil 135 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 89 más, que se agregaron a un total de 41 mil 752.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.