"Sí viene la gente pero no se queda": comerciante del Mercado La Moderna en CDMX

La señora Rosy tiene más de 60 años y aunque no revela su edad exacta luce como una mujer de la tercera edad: cabello cano que sale por la gorra de su sudadera, arrugas en la cara, de voz baja y movimientos lentos: mientras realiza un arreglo floral revela que ya le aplicaron las dos dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

La habitante de la alcaldía Iztacalco es una comerciante de la Ciudad de México que se dedica a la distribución de nopales, hortalizas, frutas de todos tipo y color, así como de arreglos florales que prepara en las afueras del Mercado de La Moderna, sitio que se convirtió su lugar de trabajo desde hace 43 años, gracias a un carrito del súper y un guacal que improvisa como banco.

La noche del pasado miércoles 28 de abril, tras las fuertes lluvias y el granizo reportado en alcaldías como Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez, la mitad del techo del mercado, ubicado en las calles Horacio Nelson y Jesús Urueta, se derrumbó, ocasionando que más de 181 locatarios perdieran su lugar de trabajo, como Rosita.

En los buenos días, comenta le vendedora, el bazar de la colonia abría desde las 07:00 y hasta las 18:00 horas, recibiendo a decenas de vecinos que buscaban carne, frutas, especias, embutidos, lácteos, tortillas y comidas corridas, así como servicios de cerrajería, plomería, etcétera.

La mujer cuenta que la gente continúa yendo al mercado para conseguir víveres, pero se van del sitio al encontrarlo clausurado, ignorando a los pocos que, como Rosa, ocupan la banqueta para promorcionar sus productos.

"Sí viene la gente pero se van, no se quedan, pero ya que se pongan todos ya vendrán otra vez. Ahora traigo pocos productos, como el nopal, porque no quiero que se me eche a perder, si lo voy a tirar a la basura no tiene caso", declaró.

Aunque no tener un espacio definido para comercializar, la adulta mayor es conocida por los transeúntes que aprovechan para saludarla cuando pasan por ahí. Sin mebargo, la señora Rosy ya comenzó a buscar nuevos sitios para poder ganar dinero.

"Hoy llegué un poco más tarde porque estaba pidiendo permiso en la delegación para vender en el Panteón de San José, de la colonia San Pedro Iztacalco, pero por el coronavirus no hay nadie en las oficinas", sentenció.

Carteles del Gobierno de México anuncian la remodelación del espacio público.

Foto: Trajano Hernández

Cintas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) limitan el paso al inmueble.

Foto: Trajano Hernández

Locales improvisados en los que serán reubicados los trabajadores del lugar.

Foto: Trajano Hernández

"Tardará dos años en repararse el techo"

Aunque el exterior el inmueble que colinda con Eje 4 Xola no presentó afectaciones, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, colocó días después del incidente locales de lámina en la zona destinada al estacionamiento, cambiando por completo la vista del lugar.

En dicho espacio, según cuenta la capitalina, se reubicarán temporalmente a los afectados por el siniestro, con la finalidad de que las pérdidas monetarias de los diferentes giros económicos no sean tan fuertes.

No obstante, el espacio cuena con cuatro metros cuadrados, aproximadamente, con paredes de dos metros por dos metros; además, cada uno de estos puestos albergará a dos negocios diferentes.

"Según que van a poner a dos personas en cada uno, ¿está bien chiquito, no? Los de la comida no sé cómo le vayan a hacer, un lugar de esos está muy chiquito para eso y luego el calor", mencionó.

Hasta el momento, las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y Desarrollo Económico (Sedeco) de la CDMX dictaminaron que los gastos de construcción de la estructura que se vino abajo serán cubiertos por un seguro.

Por otra parte, el titular de la Sedeco, Fadlala Akabani, expuso que, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se apoyará a las 150 personas con un seguro de desempleo.

Para la remoción de escombros y reparación de daños, las dependencias determinaron que el espacio destinado para el comercio cerrará por dos meses. Sin embargo, algunos se mantienen excépticos ante este dato.

"Me dijeron los carniceros que a mí me van a mover, pero no me han dicho nada, mientras no lo hagan no me voy a ir. No sé de qué material vayan a hacer el techo pero lo van a quitar y eso va a tardar como dos años o hasta más y luego con lo de la Línea 12 del Metro, más", puntualizó.

La señora Rosa y una vecina de la colonia Moderna platican en su área de trabajo.

Foto: Trajano Hernández

Entrada principal del Mercado La Moderna, cerrada tras el siniestro.

Foto: Trajano Hernández

Propaganda del periodo electoral junto a los teléfonos de locatarios.

Foto: Trajano Hernández