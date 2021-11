Siempre sí acamparán los extrabajadores de aduanas afuera del AICM; seguirá el bloqueo

Al no alcanzar un acuerdo con el Gobierno Federal, los extrabajadores de Aduanas mantendrán el bloqueo en la entrada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ya va para cumplir 14 horas.

Por la tarde, una comitiva de los oficiales de Comercio Exterior del Sistema de Administración Tributaria (SAT) despedidos, se reunió con representantes de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras la cual anunciaron que pernoctarán frente a la Puerta 2 de la Terminal 1, en la avenida Capitán Carlos León.

“Nos mantenemos en la misma postura que en la mañana, ya que desafortunadamente no pudimos llegar a un acuerdo porque no hay una propuesta; seguimos en el limbo. Ellos nos piden que confiemos en su palabra, pero de nuestra parte no tenemos ninguna garantía", refirió Alba Brevaña Reyes, la representante social de los extrabajadores.

Asimismo, puntualizó que las autoridades les pidieron retirar el plantón que ya instalan afuera del AICM, así como un plazo hasta el lunes para ver qué solución pueden darles, pero Brevaña Reyes refirió que, ante la falta de garantías, decidieron mantener el bloqueo durante la noche.

Y es que además dijeron esperar a conocer la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues además de que asegura llevar un gobierno humanista, al despedirlos el SAT argumentó que se trataba de una “orden presidencial”.

Así está el caso

Entre sus demandas, está la reincorporación de los 120 integrantes de la generación 41 de oficiales de Comercio Exterior, despedidos en mayo pasado tras varios meses de capacitación y solo 11 días después de que inició oficialmente su contrato, debido al traspaso de las aduanas a la Agencia Nacional de Aduanas, conformada en su mayoría por elementos del Ejército y la Marina.

Mientras que desde el inicio del bloqueo al acceso vial al estacionamiento y la Terminal 1 del AICM tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como el personal de la terminal han trasladado a los pasajeros a bordo de 11 camionetas y patrullas.

Ello, a fin de ayudarlos con el equipaje y para que alcancen a pasar y llegar a sus respectivos vuelos, como ocurre durante las manifestaciones que afectan el libre ingreso a la terminal aérea.

En este sentido, de acuerdo con el AICM, entre las 8:00 y las 17:00 horas el operativo conjunto de transporte realizó alrededor de mil 800 viajes a bordo de los 11 vehículos. Mientras que algunas personas prefirieron pasar la barrera a pie para ingresar al aeropuerto.