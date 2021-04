Simulación; fingen vacunar contra Covid-19 a adulto mayor en la Ciudad de México

Ciudad de México.- A través de redes sociales han comenzado a denunciar el engaño del que fue víctima un adulto mayor quien acudió a recibir la vacuna contra Covid-19 en la unidad de Ciencias Biológicas de Zacatenco en la Ciudad de México.

A usuario @aletopia quien publicó el video donde evidencia el engaño, mencionó que acompañó a su tío a recibir la dosis anti covid-19, sin embargo, solo hicieron una pequeña punzada con la aguja de la jeringa que no tenía ningún líquido.

"Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!", escibió.

En el mismo hilo de la publicación de Twitter, la joven narra que tras darse cuenta acudió a denunciar a la enfermera con sus superiores quienes reconocieron que se trató de un error y que le aseguraron que no volvería a suceder, pese a ello la respuesta no la dejó convencida.

"De eso no podemos estar seguros... No sabemos los motivos que llevó a la enfermera a engañar a un paciente, pero esto no puede quedar así y se le hará una denuncia", afirmó.

Tras acusar a la enfermera el adulto recibió correctamente la vacuna, ya que en el segundo video que compartió Aletopia muestra como la jeringa contiene el líquido que es inyectado al señor.

Ante lo sucedido, exhortó a los internautas a difundir las imágenes y estar atentos al momento de acudir para recibir la dosis anticovid o al acompañar a algún familiar para ser vacunado.

Ante la denuncia que se viralizo en redes sociales, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lamentaron lo ocurrido.

Así mismo informaron que la vacunadora voluntaria fue retirada del grupo de vacunación de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y se comprometieron a reforzar las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19.