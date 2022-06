Sin comunicación de Gobierno federal y MH por tanques de gas LP

El Gobierno federal inició el retiro de tanques de gas inservibles en la ex Refinería 18 de Marzo, pero la medida la realiza sin mantener ninguna comunicación con la Alcaldía Miguel Hidalgo sobre plazos y avances.

El Alcalde, Mauricio Tabe, recordó que en enero entregó oficios a Pemex y a Gas Bienestar para que fueran retirados los cilindros, pues causan padecimientos a los vecinos de colonias cercanas, principalmente dolores de cabeza.

De acuerdo con el funcionario, su Administración nunca tuvo una respuesta oficial de ninguna de las dos dependencias.

Hasta ahora, Miguel Hidalgo se enteró de la medida por un comunicado que emitió el Gobierno federal, pero desconocen pormenores, como la cantidad de tanques que se llevarán y hacia dónde.

"Para el Gobierno federal, las voces que no son de Morena no existen o no existen los ciudadanos, es muy delicado lo que sucedió.

"La negligencia y falta de disposición fue la característica en la relación entre el Gobierno federal y el Gobierno de la Alcaldía, el problema es que quien paga los platos rotos de la incompetencia, la negligencia, falta de comunicación, son los vecinos", comentó Tabe.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró el 16 de mayo que Pemex había empezado con el retiro de los tanques.

"Hablé con el director general de Pemex, con el ingeniero Octavio Romero. Ellos ya empezaron a llevarse los tanques y se los llevan a otro sitio y los chatarrizan; quedó de mandarme una nota de cuántos se han retirado y cuál es la velocidad de retiro", declaró entonces la Mandataria.

Sin embargo, Tabe descartó que se haya comenzado con la acción desde el mes pasado.

"No estaban retirando desde el 16 de mayo, no es cierto, que iban a empezar a retirar", reprochó.

Tras las peticiones que hizo la Alcaldía, los cilindros sólo eran cambiados de lugar, pero continuaban en las instalaciones de la paraestatal.

"Los movieron de un lado a otro, nada más, los alejaron de la Colonia, los centraron más, pero no lo dejaron de hacer, nuestra sugerencia se la pasaron por el arco del triunfo.

"Se hacían de la vista gorda, como que la virgen les hablaba, una incompetencia del Gobierno federal y la improvisación de sus programas", cuestionó el panista.

Algunas de las colonias afectadas por el olor de gas que se desprende del lugar son Huichapan, Torre Blanca y Argentina.

"Miles y miles (de cilindros), es incuantificable el número de tanques de gas, retacaron el terreno de la ex Refinería", añadió el Alcalde.