¡Sin corazón!, Rescatan a perrita tras tener años encadenada y ser víctima de abuso

Ciudad de México.- A pesar de que en México exista una ley de protección animal aún hay personas que maltratan a los animales, en Ciudad de México una perrita fue rescatada por elementos policiacos capitalinos tras una denuncia anónima, donde se informaba de la violencia que cometen contra ella.

Los hechos sucedieron el pasado 11 de febrero en una vivienda ubicada en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y de la Procuraduría Ambiental y del Orden Territorial (PAOT), donde, tras una orden de cateo, localizaron al animal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La perrita, de tres años de edad, tenía dos años encadenada y estaba en condiciones de maltratada, de acuerdo a PAOT esta fue encontrada dentro de un departamento con el pelaje sucio y lesiones en ambos párpados superiores.

Leer más: Perro ataca a niña de 5 años en Ahome, Sinaloa

Tras el hallazgo la perra fue trasladada a un veterinario para que fuese atendida, y posteriormente ser trasladada a los albergues para perros del gobierno de la Ciudad de México para ser dada en adopción.

Momento del rescate de la perrita maltratada en CDMX/Foto; PAOT

En México el maltrato animal puede condenarse hasta con dos años de prisión o fuertes multas economicas, de las 32 entodades federativas solo Oaxaca no la ha aplicado. Se le considera como maltrato todo hecho que haga sufir al animal: maltrato fisico, psicologico, no alimentarlo, no atenderlo medicamente, no tenerle un espacio adecuada para él, mutilaciones entre otras más acciones.

En 2019 Veracruz fue el primer estado en todo México en condenar a un hombre a prisión por asesinar a su perro.