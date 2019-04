Sin fecha la impresión de libros de texto gratuito en México

México.- Este año aún no se ha elegido a ningún proveedor, cuando en años anteriores, el desarrollo de contratación de empresas para comprar insumos e imprimir millones de libros de texto gratuito sucedía generalmente desde diciembre, hoy en día aún no se sabe cuándo se hará.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió cancelar un contrato, para evitar nepotismo con la empresa de papel de su compadre.

Actualmente, hay cuatro licitaciones para la impresión de libros de texto gratuito. Esto según una revisión de las licitaciones vigentes y en seguimiento en el sistema de compras de la administración pública Compranet.



La última licitación fue lanzada el 22 de abril, pero ni siquiera tiene fechas exactas para que los posibles proveedores presenten sus propuestas, ni para el anuncio de los ganadores.

Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. Foto: Cuarto oscuro

Pese a los retrasos en las licitaciones, se había avanzado en el proceso y ya había libros impresos, aunque según información pública la última licitación concretada respecto a este tipo de adquisiciones fue en julio de 2018, dijo el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma.

Moctezuma no dijo con exactitud cuántos libros ya están listos, ni señaló fechas para cada etapa del proceso, pero aseguró que los materiales llegarían a las escuelas al inicio del ciclo escolar en agosto próximo, como siempre.

El año pasado se dió banderazo de salida desde el 4 de mayo para la entrega de 194 millones de libros a 26.2 millones de alumnos y 1.5 millones de maestros.

Apenas el 22 de abril la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) lanzó la convocatoria de la licitación PC-011L6J001-E30-2019, para adquirir 88 títulos correspondientes a preescolar, primaria, el libro “la entidad donde vivo” y telesecundaria.

En esta convocatoria no se establece el calendario del proceso. La reunión de “junta de aclaraciones”, donde los proveedores dan a conocer dudas para armar su propuesta; la entrega de proposiciones y el fallo, no tienen fecha, las empresas interesadas aún no saben cuándo deberían presentarse exactamente.

Además, en la convocatoria, la Conaliteg se compromete a entregar los insumos como papel, tintas y cartulinas para portadas. Por lo tanto, las empresas seleccionadas se encargarían sólo de la impresión.

En comparación con el cronograma que se ha llevado en años anteriores, a esta altura del año los libros ya debían estar impresos y armados en paquetes, para que en mayo, ya se comenzara con la distribución a las entidades del país.

Seguido de esto, en junio y julio se completaba la logística de distribución para los municipios, incluyendo aquellos a los que son complicados de transportarse.