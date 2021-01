¡Sin opción! médicos atienden a paciente en el suelo en CDMX

CDMX.- La Secretaria de Salud de la Ciudad de México reveló detalles respecto a la imagen divulgada en las redes sociales, donde se puede ver a un hombre conectado a varios aparatos mientras está recostado sobre una sabana en el piso de un hospital.

De acuerdo a información emitida por las autoridades de salud, la foto fue tomada al interior del Hospital General Enrique Cabrera, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, durante la madrugada de este martes 5 de diciembre. El paciente perdió la conciencia apenas llegar a la unidad médica por sus propios medios.

El paciente, quien no parecía de Covid-19, sufrió un paro cardiorespiratorio, por lo que los médicos decidieron atenderlo en el suelo para acelerar las maniobras de resucitación que tanto requería. No obstante, el esfuerzo de los doctores no fue suficiente para salvarle la vida.

"Los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en la primera línea de atención a la Covid, minuto a minuto, hacen todo lo necesario para salvar vidas y su labor es plenamente reconocida", destacó.

Tras este lamentable hecho, la Secretaria de Salud capitalina refrendó su compromiso de garantizar la revisión diaria de las necesidades, equipamientos e infraestructura hospitalaria, con el fin de ofrecer la mejor atención posible durante la actual contingencia sanitaria.

"Esta es y ha sido una instrucción directa de la Jefa de Gobierno y todo el sistema de Salud está en ello permanentemente".