Sindicato del Metro denuncia a Florencia Serranía ante FGJ por colapso en Línea 12

El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema Colectivo (STC) Metro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Florencia Serranía, directora general del STC.

En el documento entregado esta mañana, el Sindicato solicitó que a través de la Fiscalía de Servidores Públicos se cite a la directora general del metro, así como a Nahum Leal Barroso, subdirector general de mantenimiento, por su posible responsabilidad por homicidio culposo, lesiones culposas, delito de corrupción y los que resulten.

Juan Urban, secretario general del Sindicato de trabajadores del Metro, señaló que el recurso legal es por las 25 personas que murieron y las 70 que resultaron heridas tras el colapso de la trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco, la Línea 12 del Metro.

"Es imperdonable que no haya un culpable, que no haya responsables. No es posible que el gobierno de la Ciudad de México haya enviado a hacer un peritaje en el que está participando la misma directora del Metro", dijo el secretario general.

La querella presentada contra Serranía, aseguró, se realizó ante una resolución previsible que, anticipa, será culpando a un trabajador o indicando que fue un accidente fortuito.

A las afueras del domicilio de la Fiscalía capitalina, el representante sindicalista apuntó que desde su punto de vista Florencia Serranía no debe renunciar, sino ser cesada y retirada de su cargo.

Amenzaza de paro

Un día después del colapso de una trabe en la Línea 12, que produjo el deceso de 25 personas, el Sindicato advirtió la organización de un paro de labores en todas las líneas si se daba continuidad a la directora.

"Estamos convocando a esa situación, primero, hasta que no veamos la salida de la doctora Serranía y hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para los trabajadores", explicó Juan hace un par de días.