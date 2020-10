Six Flags reabre sus puertas con intensas medidas sanitarias ante el Covid-19

CDMX.- Six Flags México reabrió sus puertas el pasado viernes 23 de octubre pero con una serie de modificaciones como las intensas medidas sanitarias ante la pandemia de Covid-19.

Six Flags solo tendrá atracciones al aire libre, con reservación en línea, lavamanos múltiples y zonas de descanso de cubrebocas son algunas de las modificaciones del parque de atracciones que implementó el pasado viernes.

De acuerdo con Erika Berumen, gerente de promociones de Six Flags México en la entrevista con REFORMA, mencionó que para poder abrir, se estuvo trabajando con lineamientos de la Secretaría de Salud y se tiene unos protocolos propios como el sistema de reservaciones, el cual ayudará a que no se rebasen los límites de capacidad autorizada (30% de aforo).

El parque estará funcionando casi al 100%, con dos excepciones como la atracción 4D Justicie Leage: Battle for Metropolis y The Dark Knight Coaster, las cuales no cumplen con las características para poder funcionar al estar techadas.

Reabre sus puertas el parque de atracciones Six Flags en México con medidas sanitarias / Foto: Captura

Medidas de higiene de Six Flags

En la entrada al parque, se instalaron sensores de temperatura térmica, estaciones de gel antibacterial al entrar y salir de cada juego, además de lavamanos múltiples con agua, jabón y papel para el lavado constante de manos.

La gerente de promociones de Six Flags México señaló que están incluyendo la señalización de sana distancia de dos metros enjuegos mecánicos, baños, tiendas de souvenirs, estaciones de comida, filas y asientos.

La mayoría son lineamientos que nos piden las autoridades locales, pero excedimos con ellos para proteger a nuestros colaboradores y nuestros visitantes

Expusó la gerente de promociones de Six Flags México.

Requisitos para entrar a Six Flags

Primero los visitantes tienen que realizar su reservación a través de la página de internet de Six Flags México, donde deben de contestar su política sobre salud, la cual invita a revisar síntomas y compromete al visitante a usar cubrebocas durante toda su estancia en el parque.

Le estamos solicitando al visitante que porte su cubrebocas en todo momento, el único momento en que se lo puede quitar es al ingerir alimentos y en las zonas de descanso por todo el parque

Añadió la gerente de promociones de Six Flags y detalló que será un total de 16 zonas de descanso por todo el parque, tras en el pueblo francés, tres en el mexicano, dos en el suizo, etcétera; además de que éstas tienen una capacidad de para 10 personas y pueden estar solamente 10 minutos para que otras personas puedan acceder.

Promociones en Six Flags

El parque de atracciones Six Flags México contará hasta el 22 de noviembre con boletos de hasta el 50% por un día, se adquieren en línea y con su compra se realiza automáticamente el proceso de reserva, en el cual se deberá seleccionar la hora y fecha de entrada disponibles.

Para más información estarán las redes sociales de Six Flags México.

Con información de REFORMA.