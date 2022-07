Sonideros de la CDMX piden legislación laboral

Como protagonistas de una de las más icónicas formas de cultura urbana de la Ciudad de México, así como activadores de la economía local, importantes sonideros de tradición piden que se dignifique su trabajo con leyes laborales que los reconozcan.

Como parte del evento "A dos de tres caídas: por los rótulos y los sonideros", organizado por la Secretaría de Cultura capitalina en el Museo de la Ciudad de México, los sonideros pidieron que los derechos culturales descritos en la Constitución local se apliquen a cabalidad para su práctica.

"Es bien importante para nosotros que las autoridades nos escuchen, nos den un espacio, y tengamos el apoyo para poder llevar a cabo estos eventos con seguridad", expuso, por ejemplo, María de la Luz Perea, de Sonido La Morena.

A pesar de su importancia cultural, expusieron los sonideros, todavía enfrentan desconocimiento por parte de las autoridades de las alcaldías, que les niegan permisos o les cancelan presentaciones, e incluso han llegado a dañar sus equipos.

Como pionera de las mujeres sonideras en la Ciudad y parte de la dinastía más longeva de esta manifestación cultural (hija de Manuel Perea, de Sonido Fascinación), Perea destacó también la importancia cultural y económica de su actividad.

"El movimiento sonidero es tan hermoso que abraza a grupos musicales en el género tropical, donde hacen sus temas, pero necesitan el gran apoyo del sonidero para difundir su música para que su tema sea un éxito, abraza a la radio, abraza a varias generaciones", abundó la "Reina de la Salsa", llamada así por la predilección por este género en sus eventos.

El evento, que contó con la presencia protagónica de Ramón Rojo, fundador de Sonido La Changa, fue inicialmente convocado para discutir la relación entre los sonideros y los rótulos populares, tema que, aunque fue abordado, quedó en segundo plano por las peticiones de reivindicación cultural y laboral de los presentes.

"Me da mucho gusto y mucho orgullo que (el movimiento sonidero) sea un patrimonio cultural de México", expuso Rojo en una breve intervención que, no obstante, culminó en una fiesta sonidera en vivo en el recinto.

De acuerdo con Magali Cadena, directora general de Vinculación Cultural Comunitaria de la dependencia local, aseguró que ya se trabaja en una declaratoria para que los sonideros sean declarados patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad.

No obstante, David Mendoza, fundador de Sonido Retro, pidió que se fuera más allá y se trabajara en reconocer a los sonideros en las normas de la Ciudad, como no ocurre con el Reglamento Para los Trabajadores No Asalariados, que expresamente menciona a los mariachis, los músicos, los trovadores, los cantantes y los artistas en la vía pública.

"Sería lindo, por lo menos, que en el mismo lugar dijeran 'los sonideros', pero no. En la Ley de Espectáculos Públicos hay algo parecido: hablan de todos los oficios, como los organilleros, menos de los sonideros", reclamó, y consiguió una ovación de la audiencia.

Al foro, que contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, Claudia Curiel de Icaza, Mendoza llevó una propuesta de normatividad para regular el trabajo de los sonideros.

"Necesitamos que los sonideros sean reconocidos y vistos como trabajadores que generan una derrama económica por su actividad y necesitan urgentemente ser reconocidos desde el punto de vista laboral", declaró.

La mesa de diálogo se enmarcó en el foro Gráfica Urbana Chilanga, con un par de jornadas que se llevaron a cabo, en parte, por la decisión de la Alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas, de blanquear los rótulos populares de los comercios callejeros de la demarcación.

"Es un inicio, pero eso es lo importante, que, de alguna manera, tenemos que hacer. Para muchos, creen que es una acción solamente ante este blanqueamiento de la Ciudad, la verdad es que no, muchos de nosotros venimos trabajando desde hace muchos años estos temas", declaró la directora de Vinculación Cultural Comunitaria.

Amador Huerta, rotulista y artista plástico, por su parte, defendió al movimiento sonidero como uno que ha logrado convertirse en una importante fuente de trabajo para su gremio.

"El trabajo de rotulismo de los sonideros ha generado mucha economía y muchos compañeros han podido financiar también sus carreras artísticas a través del rotulismo", expuso Huerta.

La mesa de diálogo también contó con las intervenciones de Mariana Delgado, fundadora de Proyecto Sonidero, y Jesús Cruzvillegas, especialista en derechos culturales.

La petición para las autoridades, de parte de los sonideros, fue clara.

"Creo que llegó el momento en que nos dignifiquen. Ya basta de que nos humillen, ya basta de que nos correteen, ya basta de que nos quiten nuestras cosas, ya basta de que nos tiren nuestro equipo", pidió, de entre el público, la sonidera Lupita La Cigarrita.