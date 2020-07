Sostiene Omar García Harfuch señalamiento vs. Cártel Jalisco Nueva Generación

CDMX.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, volvió al frente de la dependencia de tiempo completo. En videoconferencia desde la SSC, junto con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario dijo que se equivocan quienes piensan que pueden detener su objetivo de mejorar la seguridad en la Capital del País.

Sobre el ataque al que sobrevivió recordó que fueron detenidas más de 20 personas, entre ellos el presunto autor intelectual. Dijo que las acusaciones contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se mantienen con base en investigación. "¿Sostiene que fue el Cártel Jalisco?", se le cuestionó al funcionario y este contestó: "Por supuesto, sí".

Estamos aún más comprometidos. Dijo el Jefe de la Policía.

"Me siento bien, estoy en recuperación", añadió.

Ambos brindaron cifras sobre delitos en la CDMX que se mantiene la baja, aún con la reanudación de actividades por la pandemia.

Aún así se han contenido de manera muy importante todos los delitos. Dijo la Mandataria local.

El día que fue atacado Omar García Harfuch por el CJNG

El Secretario de Seguridad Cidadana, Omar García Harfuch retomó sus actividades este martes tras sufrir un atentado el pasado viernes 26 de junio en Paseo de la Forma.

El funcionario de 38 años de edad, quien ocupa el cargo de la SSC desde el pasado mes de octubre, fue emboscado en una zona residencial por al menos 28 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde resultó herido de bala en el hombro, la clavícula y la rodilla.

Durante el ataque, dos escoltas y una mujer que transitaba en un auto fallecieron, mientras que una joven resultó herida. Un día después, las autoridades anunciaron la detención de una veintena de sospechosos, junto al presunto autor intelectual identificado como José Armando "N" alias "El Vaca".

Investigación Interna

Sobre si existen indicios de una posible fuga de información respecto a las personas encargadas de su seguridad, García Harfuch dijo que cuando se da un evento de tal magnitud la investigación se vuelve muy amplia. "Aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y abarcan no solo a miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sino que se investiga todo lo que haya rodeado a este caso. Aquí no hay un indicio de que haya habido una fuga de información", apuntó A pesar de ello, el funcionario señaló que las investigaciones siguen por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital y por parte de las áreas de inteligencia e investigación de la SSC.

Amenazas pasadas

El funcionario dijo no haber recibido amenazas sobre un posible atentado aunque sí tenía mensajes, anteriormente su cargo, que calificó de "nada serio". "Más que amenazas, lo que se detectan son intenciones de que estas personas ataquen", detalló. Sobre su recuperación, señaló que es un proceso largo y de sus siete heridas dos requieren de rehabilitacion constante pero dijo sentirse bien. En el brutal atentado, ocurrido en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec en la capital mexicana, fallecieron dos escoltas del jefe de Seguridad capitalino y una vendedora ambulante que se dirigía en un vehículo a su habitual punto de venta.

En el tiroteo, la camioneta blindada en la que viajaba García Harfuch quedó totalmente destrozada por cientos de impactos de balas de gran calibre, ya que los delincuentes usaron armas largas tipo Barrett y portaban también granadas de fragmentación en un vehículo blindado artesanalmente, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Un día después, las autoridades de la Ciudad de México informaron que 19 personas habían sido detenidas en relación con el atentado, incluido el posible autor intelectual, y que en los minutos siguientes al ataque se logró capturar a 12 personas. Con información de EFE y Debate.

