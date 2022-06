Suelta el peso: Inicia aumento al transporte concesionado en CDMX, realizan operativos

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue. Este miércoles 15 de junio 2022 inicia el aumento de un peso a transporte concesionado en la Ciudad de México —anunciado oficialmente hace algunos días por parte de la administración de Claudia Sheinbaum— así como operativos para la verificación de unidades y sanciones por incumplimiento a una serie de lineamientos que respaldan el incremento en la tarifa.

"Habrá operativos y habrá sanciones en caso de que se incumplan con las medidas y condiciones establecidas a partir del día 15 de junio de manera gradual, dependiendo de la complejidad de las medidas", explicó Martí Batres como parte del anuncio del Gobierno CDMX.

Y es que la autorización de aumento al costo del pasaje en CDMX, que se exigía de hasta 3 pesos por transportistas, fue condicionado al cumplimiento de 15 puntos específicos hacia ellos que van desde la portación de uniforme, respeto al Reglamento de Tránsito y seguros, mantenimiento de unidades, capacitación de conductores y mejora en la calidad del servicio.

En caso de incumplimiento, las autoridades locales advirtieron varias sanciones como traslado de la unidad infractora al corralón y cancelación de licencias de los operadores y de concesiones para las rutas de operación, mismas que puede ascender a la cancelación de la ruta.

Desde este 15 de junio, el chofer de la unidad debe llevar su uniforme en buen estado, no llevar acompañante, los vidrios de la unidad no deben estar polarizados ni debe ir a exceso de velocidad.

Tampoco debe haber volumen elevado al interior de la unidad, como música o radio, la licencia C debe estar vigente así como la poliza de seguro y la señalética con las nuevas modificaciones a la tarifa debe ser visible para los usuarios.

Aunque estas medidas con "breves y rápidas", exiten otras que llevarán más tiempo para su cumplimiento total, como es ajustarse a la cromática correspondiente, acorde con la norma e inscribirse al Programa de Renovación de las Unidades.

La ciudadanía también puede reportar las faltas a través de Locatel, marcando el *0311 o enviando un mensaje a las redes sociales de la Secretaría de Movilidad (@VigMoviCMDMX y @LaSemovi).