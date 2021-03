Supervisa Sheinbaum ampliación de Línea 4 del Metrobús; destaca movilidad integrada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó este sábado la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, en los límites de Iztacalco y Venustiano Carranza.

La ampliación de la Línea 4 del Metrobús conectará a Hidalgo con Pantitlán, a través de 4 kilómetros y dos estaciones adicionales, creando una ruta directa al Centro Histórico, destacó la mandataria capitalina.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Tres líneas del Metrobús sin sevicio desde este sábado

En su mensaje, Sheinbaum expresó que un elemento fundamental de su gobierno es el fortalecimiento del transporte público en la capital a través de la moviidad integrada.

"No puede haber movilidad en la ciudad si no es a través del fortalecimiento del transporte público, y el transporte público en la ciudad tiene distintos medios, y esos medios no solamente queremos fortalecerlos todos, sino que queremos que se conviertan en el eje central del proyecto de movilidad de la ciudad, que se llama movilidad integrada", apuntó.

Y esa movilidad integrada, expresó Sheinbaum, tiene su reflejo en la tarjeta de movilidad integrada, que se usará en todos los transportes públicos de la Ciudad de México.

Dijo que el objetivo es la movilidad integrada, que significa un transporte eficiente, sustentable y en beneficio del usuario.

Si no se fortalecen los modos de transporte, no puede haber movilidad integrada, expuso la jefa de Gobierno.

El sustento de la movillidad debe ser el transporte público, subrayó la mandataria capitalina.

Leer más: Movilizaciones en la CDMX este sábado 27 de marzo

El director del Metrobús, Roberto Campuano, dijo que esperan llegar a más de 100 mil usuarios con la ampliación de la Línea 4, con cuatro kilómetros de ampliación y 20 autobuses nuevos, con capacidad de 130 personas.

Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, destacó que en la Ciudad de México el trabajo de la jefa de Gobierno ha permitido que el transporte de alta capacidad sustituuya al de baja capacidad, lo que le da modernidad a la capital y ahorro de dinero.

Agradeció que el gobierno de la Ciudad de México haya volteado al oriente de la capital, porque casi siempre eran ignorados.

Andres Lajous, secretario de Movilidad, señaló que uno de los beneficios de la ampliación de la Línea 4 del Metrobús es que atenderá a pasajeros de Cuautémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza.

El funcionarios afirmó que es también una integración del recorrido del Metrobús, que emiezan en el estado de México y concluyen en el Zócalo de la Ciudad de México.