Supervisará Sheinbaum retraso en actas de defunción en CDMX

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum informó que en conjunto con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, harán una revisión para identificar los retrasos en la expedición de actas de defunción, principalmente por Covid-19.

"Hay que revisar en efecto si hay un retraso y atenderlo inmediatamente, el informe que yo tengo es que no es así (…) Hay personas que no viven en la Ciudad de México o no tienen un acta de nacimiento de la Ciudad de México y que fallecieron por motivos de Covid en la Ciudad, entonces, a veces no tienen a la mano su acta de nacimiento y, como no hay un sistema nacional en este sentido, pues a veces tienen que esperar a recibir esta acta de nacimiento, por el procedimiento”, señaló la jefa de gobierno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Realizarán 200 pruebas Covid diarias al sector restaurantero en Polanco

Sí hubo una falla en el Registro Civil

Recordó que en diciembre se registraron cuatro días donde hubo problemas en las computadoras o en los servidores del Registro Civil, pero ya se resolvió.

"Entonces, sí tuvimos un problema en diciembre, de los servidores, se resolvió, y hoy no hay problema ni en los servidores ni en el papel. Pero repito, no quiero decir que no tengan ustedes razón, sino más bien mi obligación es revisar exactamente qué pasa y poderles dar la información a la ciudadanía", explicó.

La Dirección General del Registro Civil recuerda que los Juzgados 13, 14, 18 y 51 funcionan las 24 horas, de lunes a domingo para tramitar actas de defunción en la CDMX.