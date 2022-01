Suspenden aprehensión de Raymundo "N", exsecretario de Seguridad de Pública en CDMX

A un paso de pisar la cárcel por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, el exsecretario de Seguridad de Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores, libró una orden de aprehensión en su contra.

Esto luego de que el juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de CDMX, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, informó al Quinto Tribunal Colegiado que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Raymundo "N" debido al cumplimiento de un amparo.

Dicho recurso legal fue solicitado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra del exservidor público de la pasada administración que es investigado por su probable participación en el uso ilegal de atribuciones y facultades.

Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México aclaró que la resolución sólo deja sin efecto el mandamiento en su contra, por lo que hace al mecanismo para presentar al imputado ante un juez de control.

"No señala que no exista delito que perseguir, ni lo declara inocente, además de que no impide que el agente del Ministerio Público continúe sus labores de investigación, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no lo exime de continuar con la indagatoria iniciada".