Suspenden en Coyoacán fiesta clandestina convocada por estudiantes de Ciencias Políticas de CU

Policías de Escudo Coyoacán suspendieron una fiesta clandestina convocada por alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM a través de internet, que terminó en la clausura del lugar en la CDMX.

Ello, tras una denuncia de los vecinos por el peligro que significaba toda la gente que comenzó a llegar reunida en el domicilio de la convocatoria, luego de que los estudiantes organizaron la fiesta que llevaba por nombre "Perreito Polako Semana Santa".

Incluso, vendieron preventas para la fiesta, por 50 pesos, por los que prometían sets de DJ de reggaetón programados de forma ininterrumpida de las 15:00 a las 22:00 horas.

En tanto que, mientras al llegar los policías solo había alrededor de una decena de personas en el lugar, un día antes 500 personas habían confirmado su asistencia a través de Facebook, mientras otras mil 60 se habían marcado interesadas en el evento que se realizaría en Circuito Estadio Azteca 17, colonia El Caracol, alcaldía Coyoacán.

Mientras que, tras la llegada de los uniformados, los alumnos de la FCPyS comenzaron a reportar en un grupo de la facultad la clausura de "Perreito Polako" haciendo chistes e instruyendo a no asistir al lugar de los hechos.

"Si venían a la fiesta, ya no vengan porque ya no hay fiesta jajajajaja", publicó una alumna en el grupo No Me Quiero Morir en Polakas.

El operativo

Este sábado, la Alcaldía Coyoacán informó que elementos de Escudo Coyoacán clausuraron el establecimiento donde se llevaría a cabo el evento clandestino, en un pequeño edificio de tres plantas, al parecer con departamentos.

"Priorizamos tu seguridad. Evitemos aglomeraciones y riesgos", publicó la Alcaldía en su perfil de Twitter, tras la clausura al lugar con un centenar de asistentes.

Asimismo, personal jurídico de Coyoacán informó que vecinos realizaron la denuncia del evento en redes sociales y señalaron posible riesgo por el número de personas que comenzaron a reunirse, por lo que se realizó una visita al local y se solicitó licencia de operación, permisos y visto bueno de Protección Civil, a la que se opusieron los organizadores.