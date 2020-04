Tacos gratis a quien más los necesite en la pandemia de coronavirus

CDMX.- Una taquería ofrece tacos gratis a quien más lo necesite durante esta época de pandemia por coronavirus (Covid-19) en la Alcaldía de Tlalpan.

La "Taquería Los Pastorcitos" muestran una gran acción de solidaridad a quien más lo necesite, ofrece sus productos a quien no tenga que comer.

No dudes en acercarte

Se puede leer en su letrero que va dirigido a quien menos tiene.

LA SOLIDARIDAD en ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES

A quien no tenga qué comer en la zona de @TlalpanAl

A quien lo necesite....

En esta taquería hay personas DISPUESTAS a APOYAR...

“No dudes en acercarte”

Están en Sierra de Las Cruces Nº 8 en Talpuente

MÁS COMO ELLOS!! pic.twitter.com/KJpTMzW1he — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 16, 2020

El negocio esta ubicado en la calle Sierra de Las Cruces, en el número 8.

"Si estás en estas crisis estás mal y te ha ido mal, no dudes en acercarte con nosotros, podemos al menos darte unos taquitos para ese día. Tampoco nos está yendo bien, pero la verdad está canijo el que los hijos no coman... no tengas pena y dinos".

