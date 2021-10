Tarifas de gas LP son justas: Sener; reprueba violencia y desorden en bloqueos

Las tarifas máximas al gas LP están a la altura del precio internacional, tomando en cuenta la economía familiar y con un porcentaje “adecuado” para los distribuidores, aseguró la Secretaría de Energía (Sener).

A través de un comunicado, la dependencia federal rechazó además la violencia y el desorden que se registraron hoy por la tarde durante el paro de integrantes del Gremio Gasero Nacional en diversas partes de la CDMX y el Edomex.

“El Gobierno de México ha sido consciente en fijar la tarifa máxima basándose en el precio internacional, el precio de venta en la terminal de reparto y calculando el porcentaje de ganancia adecuado para los distribuidores. Todo ello en apoyo a la economía familiar de los millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó la Sener.

Asimismo, refirió que a las 14:40 horas un grupo de seis representantes del Gremio Gasero Nacional fue recibido por funcionarios al interior de la Sener, que recibieron la petición de aumentar en un peso la tarifa de gas LP.

Sin embargo, pese al encuentro, que la dependencia había cancelado en primera instancia, reitero que la figura de comisionista de despacho de gas doméstico “no existe en la regulación de la comercialización del combustible”, por lo que no pueden ser incluidos en el marco comercial.

Y es que además de su petición de recibir de 2.50 a 3 pesos por cada litro vendido, en comparación con los 50 centavos que reciben actualmente, los comisionistas del Gremio Gasero Nacional demandaban ser incluidos en las mesas de trabajo que se llevan a cabo entre el Gobierno federal y los industriales del gas LP.

En tanto que la reunión ocurrió 45 minutos después de lo agendado, luego de que la Sener la habría cancelado antes de la hora, entre la protesta afuera de sus instalaciones en la colonia Del Valle y el bloqueo en Avenida de los Insurgentes Sur y Eje 5 Sur, San Antonio, todo en la alcaldía Benito Juárez.

Fue una reunión terrible

En tanto que, al salir de la reunión con funcionarios de la Sener, fue cuando se registró el enfrentamiento entre los comisionistas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes retiraron con grúas las pipas de gas LP con que los inconformes bloqueaban las avenidas en la Benito Juárez.

Ello, pues de acuerdo con reportes, los gaseros se negaban a que quitaran sus unidades, a la vez de pedir refuerzos entre ellos para bloquear la entrada de la Policía, que terminó liberando la vialidad y llevándose dos pipas al corralón, de acuerdo con el representante del Gremio Gasero Nacional, Enrique Medrano.

“Miren cómo nos están tratando, miren como nos están agrediendo ahí está la respuesta, no nos dan respuesta de anda y esta es la respuesta de la autoridad esta es la respuesta del gobierno, para que vean los medios, esta es la respuesta que nos da el gobierno [...] no podemos trabajar y vamos a cerrar vialidades no nos queda de otra hasta que nos hagan caso, vamos a cerrar la ciudad”, refirió tras el episodio de empujones, golpes y jaloneos entre los gaseros y policías, en el que habría resultado con golpes.

Asimismo, refirió que, además de necesitar recibir más por concepto de comisiones, pues es su sustento, aseguró que varias de sus unidades necesitan reparaciones, que no pueden realizar por haber visto mermadas sus ganancias con el tope a los precios de gas LP.

Sin embargo, el representante del Gremio Gasero Nacional puntualizó que, pese al paro indefinido que inició hoy en la CDMX, Edomex, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Morelos, continuaron dando servicio a hospitales y lugares que necesiten la atención.