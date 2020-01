Tarjeta del Metro ahora costará 15 pesos a partir de este 1 de enero

CDMX.- Con el Año Nuevo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) inicia una nueva etapa.

A partir de hoy ninguna tarjeta recargable que no sea la de Movilidad Integrada servirá para ingresar al sistema.

El Metro informó que de octubre a la fecha, un total de 671 mil viejas tarjetas fueron canjeadas por los nuevos plásticos.

Leí que con estas ya no van a robar con las recargas ilegales.

Andamos buscando dónde cambiar las (tarjetas) viejitas (...) hay que poner su granito de arena

Comentó Ricardo en la estación San Antonio de la Línea 7 del STC.

Aquí ya se les acabaron, pero que en la Línea 12 seguro hay

Desde octubre, cuando se presentó el nuevo plástico con el que no solo se podrá ingresar al Metro, sino también al Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, Ecobici y próximamente Cablebús, el STC emprendió una campaña de sustitución de micas.

Por dos tarjetas "viejas" se dio una nueva.

Estos plásticos, ha afirmado el STC, cuenta con los más altos niveles de seguridad.

"Permitirá combatir las recargas ilegales fuera del sistema y, así, incrementar los recursos para mejorar los servicios que, todos los días, presta la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México".

Sólo en la primera semana de que se pusieron a la venta, ya se habían vendido 820 mil tarjetas de Movilidad Integrada.

Los usuarios que ya no pudieron hacer el canje de sus plásticos o adquirir la nueva tarjeta en un precio especial de 5 pesos -como se estuvo comercializando desde su lanzamiento-, podrán adquirirla en las taquillas del Metro con un costo de 15 pesos.

Quién sabe dónde guardaban tantas tarjetas porque sí ha venido mucha gente

Comentó una taquillera en Tacubaya.

La instrucción es que desde mañana (hoy) ya no recarguemos ninguna tarjeta que no sea de las nuevas

La trabajadora no descartó que esto pueda traer inconformidad por parte de usuarios que no hayan cambiado su tarjeta o no sepan del nuevo plástico.

De acuerdo a la directora del Metro, Florencia Serranía, en este mes también entrarán en operación las nuevas máquinas recargadoras que el STC adquirió.

Con los nuevos plásticos, la instalación de cámaras de seguridad y el cambio de torniquetes, el Metro busca erradicar la evasión de pago que al año deja pérdidas de hasta mil millones de pesos.