"¿Te administrarías una vacuna que no entiendo? Está en coreano", cuestiona enfermera en CDMX

"Hoy tengo una pregunta importante que hacerte. ¿Te dejarías administrar un medicamento del que no sé nada porque no entiendo el idioma en el que está escrito?", expresó este jueves Lulú Rodríguez, enfermera del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (INCMNSZ) de la Ciudad de México.

En el marco de la cuarta etapa del Plan Nacional de Vaunación contra Covid-19 en la capital del país, enfocado a adultos mayores de 60 años de edad en algunas alcaldías que reciben la vacuna china CoronaVac y el agente biológico ruso Sputnik V, la trabajadora del sector salud pone sobre la mesa una problemática para ella y algunos de sus compañeros al aplicar dichas dosis a la población: "¡su escritura está en coreano!".

"Estos son los medicamentos que estamos recibiendo por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Su escritura está en Coreano y no, no hay dentro de la caja ningún 'papelito' con otros idiomas", expresó Lulú al mismo tiempo que muestra una caja con la descripción del medicamento en otro idioma, que no es inglés ni español.

"¡Está en coreano!"

"Claramento lo único que se entiende es el gramaje, lote y fecha de caducidad. Este es un ejemplo de varios medicamentos que nosotros, los profesionales de la salud estamos recibiendo para atenderte. ¿Confías en que así te sean administrados?, cuestionó la enfermera.

De igual manera, resaltó la existencia de normas que piden el etiquetado de medicamentos y dispositivos médicos al idioma natal, por lo que dichas vacunas deberían llegar con etiquetado al español; "así está normado y así ha funcionado porque necesitamos darte seguridad y nosotros tener claridad", enfatizó.

La profesional de la salud refirió que durante la noche ayer, su curiosidad y posibilidad de internet le permitieron indagar un poco más y encontrar en la caja un código QR que le permitió descargar una aplicación y conocer que el idioma en las vacunas presentes "era coreano" y le hizo la traducción de las indicaciones.

"Ya sé, me van a decir '¡Ves, Lulú, se soluciona!' Pues sí y no. No todos los medicamentos traen QR y esto no es lo ideal", explicó la trabajadora del INCMNSZ, mientras que dio a conocer que una noche anterior a la misma, ella y dos compañeras más les explicaron a otras compañeras sobre cómo usar la tecnología del código.

La enfermera dejó entre ver que siempre hay que pensar todas las posibilidades y en todas las personas debido a que estos medicamentos ya se distribuyen en todo el país y no todos tienen datos y/o saben de los lectores QR. "El personal de salud tenemos tatuado que 'la seguridad del paciente es lo más importante'. Perdón, esto está lejos de ser seguro si una persona no comprende qué es y cómo se administra".

"Nos guste o no, las normas se hicieron para seguirlas y son herramientas que permiten regular y prevenir. Personal de salud, si permitimos también esto estamos permitiendo mucho y los únicos comprometidos somos nosotros y los pacientes", enfatizó.

Finalmente, la profesional aclaró que se debe pensar que si el sector salud tiene lector QR o sabe usarlo, "piensa en el hospital que tiene máquinas de escribir y no computadora. ¿Te dejarías administrarlo?".