Testimonios: la Covid-19 transformó la noticia

México.- Durante el 2020, el periodismo jugó un gran papel dentro de la epidemia de Covid-19 que tomó por sorpresa al mundo entero.

En México, también fue considerada una actividad esencial, por lo que los informadores, periodistas y comunicadores tuvieron que adaptarse a la nueva forma de trabajar, de aprender a utilizar y seguir todas las medidas sanitarias posibles para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2 y llevar toda la información de la propagación del virus, así como de otros acontecimientos e incluso de entretenimiento.

Muertos por virus

De acuerdo con la ONG Press Emblem Campaign, hasta el 31 de diciembre hubo 45 periodistas fallecidos en el país por la Covid-19, posicionando a México en el cuarto país de 59 con más muertes por esta causa.

Historias que conocer

A continuación, hombres y mujeres dedicados al periodismo en diferentes ciudades del país y que cubren diversas fuentes de información compartieron para Debate lo que ha significado para ellos ser periodistas durante esta pandemia.

Sin duda, todos coinciden en el gran reto que representó, las carencias a que se enfrenta un periodista, la complejidad de ser madre e informadora, el miedo constante a contagiarse y llevar el virus a sus casas, provocando fuertes niveles de estrés y ansiedad por ello, entre otros grandes desafíos.

Sin embargo, y pese a todo, la pasión por esta profesión los mantiene de pie y dispuestos a continuar trabajando, por lo que también compartieron sus anhelos y deseos para el periodismo en este nuevo año que comienza, y que por tanto se mantiene la esperanza de tener un mejor año.

Una oportunidad histórica

Anna Portella, Corresponsal

Anna Portella es periodista y corresponsal en México, originaria de España. Vivió la epidemia fuera de su país. Para ella "ser periodista durante este 2020 fue saber que vivías una oportunidad histórica de cubrir una pandemia, pero en vez de sentir emoción por ello, sentirte cansado y con miedo. Mi deseo para este 2021 es que el periodismo esté bien pagado".

La lucha contra la desinformación

Herbeth Escalante, Periodista

Desde Yucatán, Escalante, periodista y colaborador en los mediosHaz Ruido, MVS Noticias y El Heraldo de México, compartió: "Ser periodista en el 2020 significó enfrentarse a lo desconocido, luchar contra la desinformación y el miedo que esta genera en la población.

En plena pandemia, nos topamos con autoridades que bloquearon el acceso a la información, lo que dificultó el desempeño de la labor periodística. También considero que este año las jornadas de trabajo fueron más extensas, y en ocasiones tremendamente angustiosas. Para el 2021, mi deseo es que el periodismo sea más humanista, que se ponga por encima los derechos humanos antes que cualquier interés en el manejo informativo".

Buscar nuevas formas y maneras

Gerardo Escareño, Youtuber y periodista

Gerardo Escareño, mejor conocido como Vaya Vaya, es periodista y youtuber de espectáculos. Para él, informar durante la pandemia fue una nueva experiencia: "Ser periodista en este 2020 fue novedoso, ya que se tuvieron que buscar nuevas formas y maneras para hacer entrevistas y seguir generando información.

Además, ser periodista de espectáculos en pandemia fue todo un reto, ya que en mi área fue buscar una manera distinta para buscar la misma conexión al hacer las entrevistas y seguir con el mismo ritmo, además de convencer a muchos famosos a que se conectaran y conocieran alguna aplicación para poder realizarla.

Mi deseo para este 2021 es encontrar la estabilidad en cuanto al Covid-19 y que muchas personas sepan que el alma de esta vida es ser felices".

Ser madre y periodista en pandemia

Lydiette Carrión, Editora

La autora de La fosa de agua y editora de "Pie de Página" comentó: "Ser periodista durante el 2020 fue un reto, porque soy mamá de un niño de cuatro años. En la Redacción decidimos que las mamás no saldrían a reportear.

Por un lado, editar las notas y hacer cosas de gabinete dignas, a la par de tener un niño pequeño en casa, sin escuela. Por otro lado, el ver a mis colegas jugarse el pellejo para salir a reportear.

Tratar de entender una pandemia mundial, entender y evaluar los trabajos de investigación científica, procurar no politizar de balde la información de salud; fue complejo y difícil. Mi deseo para este 2021 es que el periodismo esté al nivel de las necesidades del mundo actual que está naciendo".

Exponerse al nuevo virus

Karla Rodríguez, Reportera

Como reportera de El Universal, en la Ciudad de México, Rodríguez señaló que ser periodista durante el 2020 fue complejo: "Fue difícil porque tenía que salir a buscar la nota, a visitar lugares concurridos, a buscar testimonios; andar en transporte público.

En sí, exponerme no solo a contraer la nueva enfermedad, sino vivir en el constante miedo de ser un foco de infección para la familia.

Mi deseo para este 2021 es que el periodismo siga ayudando a dar voz a las personas que más lo necesitan, que deje de ser calificado por el presidente como algo malo, cuando lo único que se busca es que voltee a ver a los que están sufriendo algún daño; también que haya mejores condiciones laborales y de seguridad para los que lo ejercemos".

Importantes niveles de ansiedad

Manuel Ureste, Periodista

Para el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017, por el reportaje "La estafa maestra", y periodista de Animal Político, ser periodista durante el 2020 fue, "para mí, lo más difícil, es tener que salir a reportear tratando de mantener un equilibrio entre hacer mi trabajo y no poner a mi esposa ni a mí mismo en peligro.

Cuando uno trabaja temas de corrupción y de violencia, está ya acostumbrado de cierta forma a esta disyuntiva. Pero este virus es diferente, porque no solo te afecta a ti, y ya, sino que puedes estar poniendo en riesgo a quienes tienes a tu alrededor, y eso me ha generado un importante nivel de estrés, con su derivado insomnio, estados de ansiedad, irritabilidad, etcétera.

Ser periodista en este 2020 fue tremendamente difícil, más de lo ya habitual en uno de los países más violentos del mundo para el periodismo. Mi deseo para este 2021 es que el periodismo no cuente a ni un solo periodista más desaparecido o muerto por ejercer su profesión".

"Di positivo, pero estoy estable"

Carlos Pozos, Columnista

Carlos Pozos, uno de los reporteros que cubre a diario las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió: "Fue una responsabilidad monumental por estar por segundo año frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el más votado y popular de muchas décadas; por estar en Palacio Nacional, y permitirme participar en el ejercicio circular de comunicación inédito en el mundo.

Terminó un año, como todos saben, de múltiples retos, que habremos de convertir en oportunidades. Quizá el mayor de los desafíos es el que nos planteó la pandemia por la presencia del coronavirus, que alcanzó a muchas familias, detuvo muchos planes y proyectos, y nos enseñó a vivir en una nueva realidad.

No omito compartir con ustedes que en días pasados mi familia y yo presentamos síntomas de Covid, y luego de aplicarnos la prueba, mi hija, mi yerno y yo resultamos positivos. Mi estado de salud es estable, no presento un cuadro médico grave y mucho menos de alarma, esperando que con el debido tratamiento mi familia y yo saldremos adelante".

Contar un cambio de vida

Irving Pineda, Reportero

Como reportero de Televisión Azteca, cubriendo la conferencia matutina del presidente López Obrador, Pineda opinó: "En este 2020, ser periodista significó contar un cambio de vida que se modificó en un abrir y cerrar de ojos. Creo que nunca la actividad periodística se volvió tan vital para contar el desarrollo de la pandemia que aquí en México pasará a la historia por ser una de las mortíferas.

Los periodistas fuimos clave para atender la información de un virus que para muchos es desconocido y que bajo su manto trae la muerte. La labor se ha vuelto 24/7, pero ha servido para que no ganen las estridencias, las mentiras y las ilusiones, y para denunciar lo que no funciona, y más cuando se trata salvar una vida.

También ser periodista en este 2020 significó el riesgo de infectarse sumado a las amenazas de la delincuencia organizada y al disgusto del poder y la sobrevivencia al acoso que hay redes sociales.

Mi deseo para este 2021 es que los contagios por nuevo coronavirus se frenen y que pronto todos los mexicanos tengamos la vacuna y nos quedemos con lo mejor de esta tragedia, que la recuperación económica sea realidad y que las únicas historias de terror que contemos sean las de los ´políticos peleándose por un hueso´".

Fue hacer historia

Rolando Riestra, Fotoperiodista

Desde Torreón, Coahuila, el fotógrafo de Milenio compartió: "Ser periodista durante el 2020 fue hacer historia, exponerse a una enfermedad desconocida que, con el tiempo incluso, volvimos parte de nuestra familia, ya que la conocemos de pies a cabeza al convivir día a día con ella.

Fue compartir, apoyar a todos los colegas y tratar de entender cuando uno de los nuestros se enfermaba, y tener en cuenta que tal vez no volvería. A su vez, también fue una tarea difícil, pero sobre todo necesaria para darle voz a los que la necesitan. El periodismo durante este año demostró que sigue más vivo que nunca, y que el compromiso que tenemos con la sociedad para compartir sus historias y desventuras es útil.

Este 2020 nos mostró la cara de un mundo necesitado de información para no caer en pánico, pero también nos brindó historias de casos de personas que sobrevivieron, a pesar de la adversidad.

Mi deseo para el 2021 es primero que disminuya la violencia contra periodistas, porque a pesar de que no sea un tema del que se hable mucho, sigue siendo un problema latente en nuestra sociedad, además me gustaría que las personas valoraran más el trabajo del periodista, ya que muchas veces es poco reconocido y muy criticado, siendo nuestro trabajo la manera de acercarse a las autoridades y llamar su atención.

A su vez, me agradaría que los mismos periodistas no dejen de cuidarse con la pandemia y que no tengan miedo de salir a la calle a contar historias".

Un gran reto

Andalusia K. Soloff, Fotoperiodista

La periodista estadounidense, radicada en México, autora de la novela gráfica Vivos se los llevaron, compartió su experiencia: "Ser periodista durante este 2020 fue un gran reto; poder realizar tu trabajo y al mismo tiempo estar preocupaba por tu propia salud y la de tu familia.

Antes de la pandemia me enfocaba mucho en documentar las experiencias de los familiares de víctimas de violencia y generar empatía y un ambiente de confianza que les permiten compartir sus historias, pero cuando estás parada en frente de un hospital o un panteón o un crematorio, ¿cómo puedes pedir a la gente que te comparta su historia, cuando tú tienes puesto un cubrebocas, gafas y una careta, y no te puedes acercar a las personas por el riesgo de contagiarle o contagiarte? ¿Cómo lidias con la gente que no cree que existe el virus, y mucho menos quieren hablar contigo sobre él? También ha sido muy desalentador ver que tantos colegas perdieron sus trabajos o les bajaron sus sueldos, y, aún peor, los que se enfermaron de Covid-19 y los y las que murieron de este virus.

Ahora nos hemos unido más para enfrentar estos retos. Yo formo parte de Frontline Freelance México, donde construimos una red de apoyo mutuo entre periodistas independientes para confrontar la pandemia, la incertidumbre laboral y la violencia.

Mi deseo para este 2021 es que el periodismo siga siendo una herramienta vital para entender la pandemia y ayudar a la gente a ser más responsable para que menos personas mueran de Covid-19. También espero que las condiciones laborales mejoren para los periodistas en México y que no haya tanta violencia, precariedad y desprecio hacia nosotros".

Los Datos

Salva vidas

Michelle Bachelet, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que el periodismo enriquece nuestra comprensión de todo tipo de problemas políticos, económicos y sociales; entrega información crucial y, en el contexto de esta pandemia, salva vidas.

Infodemia

De acuerdo con la Unesco, el periodismo es clave para proporcionar información fidedigna en medio de esta amplia infodemia, para combatir mitos y rumores. Sin la acción del periodismo, el contenido falso puede expandirse de manera desenfrenada.

Pérdidas

Más de 602 periodistas murieron debido a la Covid-19 hasta el 31 de diciembre. Países más afectados: Perú (93), Brasil (55), India (53), México (45), Ecuador (42), Bangladesh (41), Italia (37), EUA (31), Pakistán (22), Turquía (17) y Reino Unido (13), informó Press Emblem Campaign.