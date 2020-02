Tía de agresor de Fátima ¿Recibirá recompensa de 2 mdp por denunciarlo?

Ciudad de México.- Luego de que Irma "N", la tía de Mario "N", revelara quienes fueron los presuntos asesinos de Fátima, dejó claro que no pedirá la recompensa de 2 millones de pesos, que ofreció el gobierno por su sobrino, sin embargo, también aseguró que tenía miedo por las represalias por delatarlos.

Cabe destacar que la señora Irma es una mujer de muy escasos recursos, sin embargo, insistió que no está interesada en la recompensa millonaria que la Fiscalía capitalina ofreció por los presuntos feminicidas.

Yo no quiero lucrar, jamás he pedido dinero ni quiero. No es que no lo necesite, pero no quiero lucrar.

La tía de Mario narró que el pasado sábado llegó la pareja después de 16 años de no verlos, preguntando si podían rentar un cuarto, por lo que Irma les ofreció uno que se encontraba vacío desde hace dos años.

Sin embargo al darse cuenta de que algo raro pasaba, y ver que por la televisión que las autoridades los estaban buscando, decidió enfrentarlos y cuestionarlos sobre la situación.

Cumplimenta FGJCDMX órdenes de aprehensión por secuestro agravado y feminicidio pic.twitter.com/GR5W6TYEpi — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 21, 2020

Fue Giovana "N", quien le dijo que Mario quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería 'un regalito' si no iba agarrar a una de sus hijas y que no la dejaría entrar hasta que no llegara con la niña, mientras sus hijas estaban con él y temía por su seguridad, asimismo le confesó que cuando vieron que ya la andaban buscándo, la mataron.

En una entrevista para Fórmula, la señora Irma, confesó que no podía dormir desde que supo lo que le hicieron a la pequeña Fátima, por lo que decidió acusarlos ante las autoridades.

Así fuera mi hijo, soy mujer, tiene que haber justicia, no tiene que quedar esto impune, yo no quiero lucrar, sólo quiero que se haga justicia, señaló doña Irma en una entrevista con el noticiero Telediario.

Aunque Irma hizo énfasis en que tiene pocos recursos para vivir, insistió que no está interesada en la recompensa millonaria que la Fiscalía capitalina ofreció por los presuntos feminicidas, pues ella no lo hacía con la intención de algún lucro, si teme por su vida, ya que podrían tomar represalias contra ella, ya que la familia de Mario la tiene bien ubicada.

Mario "N" y Giovana "N", los presuntos feminicidas de la niña Fátima, fueron trasladados este viernes a penales de la CDMX tras permanecer detenidos en Atizapán, Estado de México.