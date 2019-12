Tiburón provoca terror al entrar en una jaula para turistas VIDEO

México.- Han aparecido videos inquietantes que muestran a un gran tiburón blanco tratando de meterse en una jaula con buzos dentro de la isla Guadalupe de México, y finalmente se hunde después de aparentemente morir por las heridas que sufrió durante la terrible experiencia.

El activista mexicano Arturo Islas Allende compartió el primer video en las plataformas de redes sociales el 5 de diciembre, bajo un título que se traduce como "La negligencia mata al tiburón blanco".

Implicó un barco Nautilus Dive Adventures y se quejó de que las aberturas de la jaula no se ajustaron de una manera para Mantenga a los tiburones y buzos a salvo.

Los buzos, que estaban claramente asustados cuando el depredador masivo se retorció después de atascarse la cabeza en la apertura de una jaula, no resultaron heridos.

Un tiburón blanco murió tras quedar atrapado durante más de 20 minutos entre las rejas de una jaula con buceadores en la isla de Guadalupe (México). pic.twitter.com/VpXxmjNYyM — RT en Español (@ActualidadRT) December 9, 2019

El 8 de diciembre, Allende compartió el segundo video, que muestra lo que parece ser un tiburón muerto hundiéndose en el agua azul.

En el segundo video, Allende se queja del incumplimiento de las normas por parte de Nautilus Liveaboards y otros operadores en Guadalupe Island, y la falta de cumplimiento por parte de las autoridades mexicanas.

Nautilus Liveaboards no respondió a las preguntas de For The Win Outdoors sobre el incidente, que ocurrió el 9 de octubre. Sin embargo, el 6 de diciembre la compañía emitió la siguiente declaración:

Hubo un incidente con un gran tiburón blanco cargando repetidamente una de nuestras jaulas en la isla de Guadalupe en octubre hacia el final de nuestra temporada 2019. Estábamos horrorizados, muy tristes, molestos y preocupados tanto por el tiburón como por nuestros buceadores.

��️���� En la isla Guadalupe, Baja California, ocurrió un lamentable suceso, la muerte de un ejemplar de tiburón blanco, por la negligencia de un barco turístico que daba la atracción de sumergirse con jaula en aguas donde habita esta especie.



Aquí la información con más detalle⬇️ pic.twitter.com/Cm1ZuUT1Jy — PeriódicoSíntesis (@SintesisMexico) December 7, 2019

“Realizamos aproximadamente 50,000 inmersiones de tiburones blancos cada año y hemos estado realizando estos viajes desde 2003. Nuestras jaulas cumplen con todas las regulaciones mexicanas. Nunca en toda nuestra experiencia hemos visto a un tiburón exhibir este comportamiento".

Desde entonces, el gobierno mexicano emitió una declaración explicando que los espacios entre barras no pueden exceder las 14 pulgadas, para evitar que los tiburones se ajusten a sus cabezas dentro de las jaulas, y los operadores están obligados a cumplir.

Varias agencias están investigando el incidente. Guadalupe Island es el hogar estacional de docenas de grandes tiburones blancos adultos y es considerado como uno de los principales destinos de buceo de tiburones del mundo.

En situaciones típicas, las tripulaciones de las embarcaciones tirarán de cebos hacia las jaulas para que los buzos en jaulas puedan fotografiar a los depredadores del ápice en espacios cerrados.

Los tiburones están protegidos por la ley. Los equipos no pueden alimentarlos y las jaulas deben cumplir con las especificaciones establecidas por el gobierno mexicano.