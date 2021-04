Todo lo que se sabe del supuesto abuso de diputado de Morena a un adolescente

CDMX.- El diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, se encuentra en medio de una gran polémica tras ser acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 15 años, hecho por el que fue detenido este miércoles y luego liberado por su fuero constitucional.

El presunto abuso ocurrió la madrugada del 21 de abril en un hotel ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, a donde el diputado Saúl Huerta llevó a un adolescente tras haberlo contratado como ayudante. Esto es lo que se sabe sobre el caso hasta el momento.

El legislador de 63 años había contratado al menor de 15 años como su ayudante. En un audio en entrevista con un medio nacional, el joven relató que antes de todo el diputado morenista le ofreció a beber un refresco que le supo amargo, y al poco rato comenzó a sentirse mal.

La presunta víctima señaló que Huerta Corona le aseguró que se hospedarían en habitaciones separadas, pero al llegar al hotel notó que el diputado pidió una habitación con una sola cama. En ese punto, él ya se sentía muy mal tras beber el refresco, por lo que apenas podía mantenerse en pie.

Me había dicho que iba a rentar dos habitaciones, entonces cuando llego nada más renta una habitación con una cama. Cuando me bajo de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho mis piernas, entonces ya como pude llegué a la habitación", narró el menor.