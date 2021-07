Todos los adultos de 30 años y más podrá vacunarse en cualquier unidad a partir del martes: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del próximo martes 20 de julio todos los adultos de 30 a 39 años podrán vacunarse en cualquier sede de vacunación que esté aplicando la primera dosis contra el Covid-19.

La mandataria local agregó que no importará en cuál de las 16 alcaldías residan aquellos que deseen vacunarse, pues sentenció que lo más importante es avanzar en la aplicación del biológico para combatir variantes del virus SARS-CoV-2 como la Delta.

Además, indicó que el inicio de la próxima semana se espera vacunar a un total de *** de pertenecientes a este grupo poblacional con la vacuna Sputnik V.

Asimismo, Sheinbaum destacó que también aquellos rezagados de otros grupos de edad, como 50 a 59 años y personas de la tercera edad, podrán hacerlo en cualquier sede.

"A partir del próximo martes se termina la vacunación de 30 a 39 años en todas las alcaldías que faltan, pero en esas mismas sedes se va a poder vacunar cualquier persona que no se haya vacunado de 30 o más; es decir, si tiene 60 años y no se ha vacunado va a poder acudir a estas sedes para poderse vacunar, independientemente de la alcaldía o cualquier edad por encima de los 29 años", declaró en conferencia.

Sube ocupación hospitalaria en la CDMX por Covid-19 al 20%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 subió a un 20%, porcentaje que ha aumentado por los contagios registrados entre junio y julio de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el jueves 15 de julio el número de camas generales ocupadas fue de mil 174, es decir, 142 espacios más que los registrados el día 14 del mismo mes.

En tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 447, es decir, dos espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 722 mil 391, registro que representa un aumento de 4 mil 400 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 32 muertes más que forman parte un total de 44 mil 954 fallecimientos en la capital.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.