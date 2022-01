Tomamos decisiones con evidencia científica, no política: Sheinbaum sobre volver al semáforo naranja

Al reiterar que regresar a la CDMX al semáforo epidemiológico naranja por el aumento de casos de Covid-19 volvería a afectar a la población, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia para combatir la pandemia en la capital del país es intensificar la campaña de vacunación.

Asimismo, Sheinbaum apuntó que la estrategia de vacunación en la capital del país ha sido reconocida internacionalmente por sus alcances, a la vez de descartar la propuesta de los diputados panistas en el Congreso de la CDMX, Daniela Álvarez y Royfid Torres, quienes llamaron a regresar al semáforo naranja.

“¿Cómo hoy están llamando al cierre de actividades económicas después de lo que ha sufrido la población?, pero además cuando tenemos uno, programas de vacunación reconocidos internacionalmente, o qué proponen, regresar al semáforo naranja no sé con base en qué indicadores, y, segundo qué proponen con regresar, que se cierren actividades económicas, porque si no, no se entiende lo del semáforo naranja”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

De igual forma, a través de su cuenta de Twitter, donde a su vez compartió el video del extracto de la conferencia en que habla del tema, aseguró que “tomamos decisiones con base en evidencia científica, no política”, a la par que calificó de “politiquería” el llamado de los legisladores del PAN.

Además, aseguró que, mientras durante la primera y segunda ola se tuvo que implementar el “Quédate en casa”, para la tercera lo que bajó los casos de Covid-19 en la CDMX fue la vacunación, por lo que en esta ocasión están reforzando la aplicación de vacunas, a la vez que reiteró que no se han dado las cifras de hospitalizaciones que en las anteriores.

“El tema aquí es no entrar en pánico, estamos en una condición muy distinta hoy de la que estuvimos al principio de la pandemia, por la sencilla razón de que la gran mayoría ya está vacunada y que estamos en la tercera dosis de vacunación”, atajó Sheinbaum.

La propuesta de los diputados

Por la mañana, Álvarez y Torres llamaron a Claudia Sheinbaum a cambiar el semáforo epidemiológico en la capital del país por el aumento de casos y hospitalizaciones, situación que, dijeron, es una señal de que la situación se está saliendo de control.

“Hoy México acumula más de 4 millones de casos confirmados por COVID-19 y un millón de ellos han sido reportados en la Ciudad de México; este dato debería de escandalizarnos, ya que la ciudad encabeza la lista de entidades con más casos confirmados y ayer también llegamos al pico de contagios más alto en todo lo que llevamos de esta terrible pandemia”, afirmó la del PAN.

En tanto que el llamado de los diputados no fue retomado por el Grupo Parlamentario del blanquiazul en el Congreso CDMX, luego de que no solo no lo retomaron en sus redes sociales, como acostumbran a hacer, sino que además este miércoles respaldaron la instalación de módulos con pruebas Covid-19 a bajo costo en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Además de que tanto Santiago Taboada como los demás integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) respaldaron en conferencia de prensa la medida de no cerrar actividades ni suspender las clases presenciales en la CDMX para no volver a afectar la economía capitalina.