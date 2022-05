Toman tribuna diputados en Congreso por recorte a IECM; Sheinbaum dice que ella envió iniciativa

Diputados de todos los partidos tomaron la tribuna del Congreso local, durante la discusión del dictamen que busca recortar cinco áreas técnicas al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), entre ellas las de Fiscalización y Género y Derechos Humanos.



El conflicto comenzó ante la solicitud de los diputados Maxta González y Ricardo Rubio, vicepresidenta y secretario de la Comisión de Asuntos Política Electoral, de retirar el dictamen.



Lo anterior, explicaron los legisladores, sustentado en el artículo 113 del Reglamento del Congreso, que establece que si la mayoría de la junta directiva de la Comisión así lo decide puede quitarse del orden del día; la petición no fue aprobada.

El presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, fue enlistado a los oradores para la discusión, sin embargo, el orden se rompió y la sesión comenzó a ser inaudible ante los gritos de los diputados de todos los grupos políticos.



Sumado a los gritos, el legisladores del PAN utilizaron una bocina para gritar consignas en contra de la reforma, y los del PRD hicieron lo propio con un altoparlante.



"Están destruyendo la democracia que tanto le costó a nuestro país, sangre, sudor y por la vía de las armas se construyó la democracia que ustedes quieren destruir, este dictamen es una bazofia", dijo Rubio.



El control del audio en el Pleno resultó en un conato de bronca entre los diputados Jorge Gaviño y Víctor Hugo Lobo, del PRD; Circe Camacho, del PT, y Gerardo Villanueva, de Morena. Luego de los encontronazos, el orden regresó al Pleno.



Se prevé que la sesión se extienda hasta la madrugada, pues Acción Nacional presentó una moción suspensiva de 400 hojas que exigieron sea leída en su totalidad, petición que aceptó el presidente de la Mesa Directiva.

Patina Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que fue su Administración la que envió la propuesta de reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que busca recortar cinco áreas técnicas de la dependencia.



Momentos después dijo no saber quién la envió, pero que la respaldaba.



"Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta es más, nosotros la enviamos -la propuesta-, o no sé si la envió un diputado, ya no pero estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que se presentó", expresó.

Durante la instalación del gabinete de agua en la Alcaldía Álvaro Obregón, la mandataria local insistió en que es necesario recortar al IECM y aseguró que era un plan acordado con los partidos políticos y la presidenta del Instituto por un tema presupuestal.



"El Instituto Electoral debe cumplir con sus funciones, pero no se justifica que tenga un volumen de plazas, o mantener un volumen de plazas que creció artificialmente del 2012 al 2018, sólo para cumplir cuotas partidarias, no es para eso un Órgano Interno de Control, ni un Organismo Electoral", puntualizó.



Sheinbaum mencionó que no se justifican las plazas que tiene el Instituto y consideró que no se afectan sus "funciones sustantivas".

"Sencillamente nos permite que haya un Instituto esbelto y que se dediquen los recursos a lo que se requiere: a las elecciones, a la consulta del Presupuesto Participativo, a la elección de los Comités de a los Copacos.

La jefa de Gobierno agregó que el IECM tienen suficiente personal para llevar a cabo sus funciones.

"Les pongo un ejemplo: en la Jefatura de Gobierno tengo tres personas que me ayudan, más el área que ayuda con la logística. Entonces, en el caso del Instituto Electoral, los consejeros tienen un sueldo mayor que el del Presidente, ellos mantienen esos salarios.

"Y repito, era o es un organismo que no se justifica el volumen de plazas, que regresen a la situación que tenían previa al 2012, eso es lo que estamos planteando y que se reorganicen".

Lo que nosotros creemos, agregó la científica de la UNAM, o por lo menos yo creo, es que no se puede justificar un Instituto electoral que tenga una cantidad de plazas que no son justificables por el solo hecho de que crecieron “artificialmente”del 2012 al 2018.