Trabajadores de restaurantes hacen cacerolazo afuera del Palacio Nacional

Ciudad de México.- "Abrimos o morimos" señalan los trabajadores de restaurantes de la Ciudad de México, quienes se manifiestan tocando sartenes con cucharones frente al Palacio Nacional para exigir a las autoridades a abrir sus negocios por la crisis económica que padecen.

Debido a la pandemia de Covid-19, algunos trabajadores de restaurante abrieron sus negocios al 30% de su capacidad, sin embargo muestran afectaciones económicas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Afuera del Palacio Nacional se encuentra cocineras o chefs, quienes hacen son los principales que hacen sonar las cazuelas.

Los trabajadores de restaurantes realizaron un cacerolazo #AbrirOMorir frente al Palacio de Gobierno, haciendo un llamado de auxilio para no cerrar de forma definitiva ante la pandemia de Covid-19.

En el Estado de México también se llevó a cabo la movilización, trabajadores y empresarios de la industria restaurantera se presentaron frente al Palacio de Gobierno para pedir ser considerados como actividad esencial y poder reabrir.

Trabajadores de restaurantes realizaron un cacerolazo #AbrirOmorir frente a Palacio de Gobierno haciendo un llamado de auxilio para no cerrar de forma definitiva ante la pandemia por COVID-19 / Foto: CUARTOSCURO

Además, comerciantes del Centro Histórico bloquean el cruce de Simón Bolívar y República de El Salvador, en protesta para que los dejen trabajar con entregas a domicilio sin ser asediados por las autoridades.

En ambos casos, los trabajadores se quejaron que mantienen de pie sus negociones sin recibir ninguna condonación de las autoridades.

Podrían aplicar multas a restaurantes si abren

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que esta lejos de estabilizarse la situación de la Capital ya que la epidemia sigue en crecimiento y la ocupación en la capacidad hospitalaria es de 88 a 90%, expuso este lunes.

Con este escenario, Claudia Sheinbaum descartó pasar por alto la apertura anticipada por parte de restaurantes.

"El mayor numero de contagios se da en lugares cerrados donde no se usa cubrebocas y se pierde la sana distancia, esto está demostrado, por eso hablamos de las fiestas, de las reuniones familiares y particularmente de algunos establecimientos, como los restaurantes"

Subrayó que los empresarios de los restaurantes tienen derecho a combatir las medidas sanitarias en tribunales, pero el objetivo conjunto debe ser reducir el número de personas hospitalizadas.

"No es algo que se haga solo la Ciudad de México, se hace en otras partes del mundo y quisiéramos no hacerlo, per estamos tomando una serie de políticas para disminuir contagios en la Ciudad y evitar que sigan llegando personas graves a los hospitales"

Explicó Claudia Sheinbaum y agregó "A los restaurantes, pedirle a la ciudadanía como a los empresarios, que guardemos las medidas sanitarias, no es un tema de una política aislada, sino el objetivo de todos y toda, iniciativa privada, gobierno y ciudadanía de disminuir el número de hospitalizaciones graves"

Esta tarde de lunes habrá una reunión con los restauranteros, pero en el caso de reaperturas, habrá actuación del Gobierno como sanciones.

"Va a haber sanciones, en primer lugar apercibimientos, como siempre lo hemos hecho y si ya continúa este comportamiento, habrá las sanciones correspondientes, suspensión de actividades o en todo caso multas también"