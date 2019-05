Trabajan en calles pese a contingencia

Ciudad de México.- Andrés Sánchez no acostumbra adoptar medidas de prevención pese a las 7 horas bajo el Sol todos los días.

Ayer, con 143 Imecas y 20 grados, Sánchez, de 70 años, recorrió las calles del Centro de Coyoacán para vender boletos de Lotería con un sombrero como protección extra.

Es que no me gusta el cubrebocas, como que siento que me ahogo, me ofende, pues.