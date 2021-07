"Transgredieron mi persona": Lady Tacos de Canasta deja su restaurante en CDMX por "abusos"

Francisco Marven, muxe que se viralizó en 2016 como Lady Tacos de Canasta, anunció el rompimiento con el local ubicado en Narvarte, en la Ciudad de México, debido a que sintió transgredida su persona y por falta de acuerdos.

El anuncio compartido en sus redes sociales destaca que a partir del 1 de julio termina toda relación con dicho local debido a que Marven no la dejaron trabajar a su manera.

"Quiero anunciar que ya no tendremos ni tengo nada que ver con el local de la colonia Narvarte. Desafortunadamente, la alianza que teníamos pues no ha funcionado. Desafortunadamente, yo no he podido trabajar como yo quisiera", explicó en un comunicado que fue reforzado con un video para sus seguidores.

Leer más: Analiza CDMX reabrir bares y antros exigiendo prueba Covid-19 negativa: Sheinbaum

Parte de lo que llamó como abusos y transgresión fue que no pudo atender a los clientes ante la inacción a la cual estuvo sujeta, uno de los tantos conflictos que, detalló, se fueron acumulando, por lo que decidió terminar la alianza para no manchar su imagen.

"No me han dejado actuar, no sean hecho las cosas como a mí me gustaría que se hagan entonces, pues una situación ha llevado a otra y a otra y a otra. Yo creo que es muy importante que que la imagen que hemos creado de Lady Tacos de canasta que afortunadamente y gracias a todos ustedes es una imagen mundial, es una imagen que creo que representa a México", argumentó Marven.

Lady Tacos de Canasta no se va

A pesar del rompimiento, la venta y compañía de Lady Tacos de Canasta recordó que seguirá atendiendo en el local de Madero, en el Centro Histórico, donde podrán encontrarla a toda ahora.

Leer más: Reanuda servicio metro de la CDMX en líneas 5 y 6 tras suspensión por lluvia

Al mantenerse como la única sucursal, adelantó que se realizarán cambios y se continuará con el trabajo de mejoras en el sitio.

"Yo sé que tengo todo el apoyo de todos ustedes. Yo sé que ustedes quieren los tacos de canasta, yo voy a estarlo más si antes trabajaba, hoy voy a trabajar más y no me voy a echar para atrás. Somos gente de trabajo y vamos a seguir", aseguró a sus seguidores.