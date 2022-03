Tras acuerdo, da Cuevas disculpa pública a policías; "pero no reconozco los hechos"

A su salida del juzgado en el Reclusorio Norte, y como lo acordó con la Fiscalía CDMX, Sandra Cuevas, ofreció una disculpa a los tres policías supuestamente afectados por la alcaldesa de Cuauhtémoc, aunque resaltó no aceptar su culpabilidad en los hechos. Mañana vuelve al trabajo.

Ello, luego de que este jueves acudió a la audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó al juez el acuerdo reparatorio al que llegó con la integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), a fin de reparar el daño a los dos mandos policiacos supuestamente agredidos por la alcaldesa.

“Quiero que lo entiendan mis vecinos, me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo, y me disculpo con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, en que les hice un daño a los compañeros", anunció Cuevas ante los medios de comunicación.

Y es que el acuerdo al que llegó con la FGJCDMX para el sobreseimiento del caso destaca que, “por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado”, la de oposición tendrá que pagar 25 mil pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por la pérdida de un radio comunicador, así como 4 mil pesos a Faustino, uno de los policías, por un celular perdido.

Mientras que, por las acusaciones de abuso de autoridad y discriminación, Cuevas tendrá que acudir a dos terapias psicológicas mensuales para el manejo de ira, por tres meses, así como pagar 30 mil pesos a cada una de las tres víctimas, además de la disculpa pública y abstenerse de comentar sobre los hechos o causar molestia a las víctimas.

Además, tras ofrecer las disculpa pública Cuevas destacó que desde este viernes a las 5:30 horas retomará sus labores como alcaldesa de la Cuauhtémoc, con un recorrido por una de las colonias de la demarcación, como acostumbra a hacer para guiar los trabajos de mantenimiento y limpieza.

Mientras que el Congreso de la Ciudad de México aún no resuelve la solicitud de licencia por no más de 15 días que Cuevas envió el pasado 16 de marzo, aunque firmado el 14, cuando fue suspendida temporalmente como alcaldesa, luego de que el documento fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y Morena aseguró que éste carecía de validez, por haber estar activa su suspensión al momento de fecharla.

Alrededor del caso

En tanto que su declaración, respecto a la supuesta responsabilidad en los hechos que se le imputan, se da luego de que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo “demostraba” que el caso era de justicia y no una persecución política de ella o su administración contra los de la UNACDMX.

Asimismo, aseguró que tanto Cuevas como los otros ocho alcaldes de oposición debían disculparse con la ciudadanía, por afirmar que el tema fue armado como venganza contra la UNACDMX.

Mientras que, entre las críticas al caso, destacó la celeridad con la que se abrió la carpeta de investigación y se judicializó, suspendiendo a Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc tras vincularla a proceso apenas el 17 de marzo pasado, siguiendo el proceso en libertad, aunque con la prohibición de salir del país sin permiso.