Tras reapertura de gimnasios al aire libre, deportistas retoman actividades en CDMX

Ciudad de México. Ante la reapertura de los gimnasios al aire libre, deportistas aprovecharon para salir a los parques para ejercitarse después de un tiempo de confinamiento.



"Tiene mucho que no venía, eso de la pandemia sí ha estado pesado, pero ya ahorita que dieron más chance, pues dije 'bueno sí me animo'", comentó Juan José, joven que practica basquetbol en canchas del Parque de los Venados.

Antes de la pandemia, jugaba con regularidad incluso formaba parte de un equipo local de basquetbol amateur.



"Extraño las ligas, los torneos, cada semana tenía partido; estaba en un equipo por hobbie, pero no hay partidos desde marzo del 2020, no hemos jugado. Sí se extraña", comentó.



Incluso hay quienes montaron un espacio para practicar box, como es el caso de Bonifacio "Boni" Flores, exboxeador profesional que durante el retiro aprovecha para enseñar la disciplina y tener un ingreso económico.

"Yo estoy aquí de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde; tengo como 40 alumnos. Pero vienen en grupos separados, para no juntarse", comentó.



Boni señaló la importancia de hacer ejercicio para poder mantenerse bien física y mentalmente; enfatizó que hacer deporte es vital para la vida.



"Vengo todos los dÌas alrededor de dos horas, corremos y hacemos ligas. Venía desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, soy corredor de fondo y aquí vengo a correr desde hace mucho tiempo", comentó Arahanzo Pahi, instructor de acondicionamiento físico.

Aunque enfatizó que en algunos espacios las personas no toman las medidas necesarias.



"Entreno con todas las medidas que puedo tomar: uso el cubrebocas y traigo mi solución desinfectante. Además, soy repartidor y me protejo bastante. Me han hecho 5 pruebas y siempre he dado negativo", comentó.



Sin embargo, algunos gimnasios al aire libre se encuentran en mal estado y sin mantenimiento por la falta de uso.