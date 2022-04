Tras tiroteo en Nueva York, Sheinbaum descarta reforzar vigilancia en STC Metro

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lamentó el tiroteo registrado el martes en el metro de Nueva York, que dejó saldo de 16 personas lesionadas, pero descartó reforzar la seguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital del país y la reutilización de los detectores de metales para el ingreso.

La mandataria capitalina señaló que en el Metro de la Ciudad de México no hay una revisión especial a los usuarios y no se ha presentado una situación como la que ocurrió en la estación de Brooklyn, en Nueva York, donde un hombre disparó a personas dentro de un vagón.

"Prácticamente no hay una revisión a los usuarios, ustedes han tomado el Metro de la Ciudad de México, no hay revisiones especiales y no se ha presentado una situación de este tipo", expresó Sheinbaum consultada sobre si hay detectores de metales en el STC.

"Lamentamos lo que sucedió en al ciudad de Nueva York, todo nuestra solidaridad y apoyo desde nuestra ciudad a los habitantes de Nueva York, y evidentemente es una circunstancia distinta la de la Ciudad de México".

Sheinbaum refirió que por ahora no se tiene contemplado revisar la utilización de detectores de metales porque hay muchos policías en el Metro de la Ciudad, tanto de la Auxiliar como de la Bancaria e Industrial, con una vigilancia permanente.

"De hecho, los delitos en el Metro. Nosotros teníamos... cuando llegamos al gobierno de la Ciudad, en el 2019, había la denuncia de alrededor de 10 robos diarios en el Metro de la Ciudad de México. Hoy tenemos dos robos diarios reportados, denunciados", expuso la alcaldesa capitalina.

"Puede ocurrir que sea un poco mayor la cifra, porque hay una parte de cifra negra, pero sí hay una disminución muy importante, y esto es producto de esta vigilancia permanente y el trabajo de la Policía".

Tiroteo en NY

Un tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York dejó saldo de 16 personas lesionadas, 10 de ellos heridos de bala, de los cuales cinco se encuentran graves, confirmaron autoridades.

El hecho no se está investigando como un posible acto de terrorismo, anunció la comisaria de Policía de la ciudad, Keechant Sewell, quien mencionó que no corre peligro la vida de ninguno de los 16 heridos..



Cinco de ellos están en condición crítica, pero estables, explicó la jefa de la Policía neoyorquina en conferencia de prensa en las inmediaciones de la estación del distrito de Brooklyn.