Tres leones hallados en refugio del Ajusco vivían en una azotea de la alcaldía Iztacalco

Tres de los casi 200 grandes felinos que fueron encontrados en las instalaciones de la Fundación Black Jaguar-White Tiger, conocían una mejor vida antes de llegar al supuesto santuario.

Dos hembras de nombre Numbi y Gorda, así como un macho llamado Nohosh, eran propiedad de Omar Rodríguez, quien los mantenía al interior de su domicilio en la alcaldía Iztacalco.

Este mismo acudió el pasado 5 de julio al refugio, donde identificó a los felinos señalando que se encontraba en un evidente estado de deterioro.

“Dijeron que los llevarían a un santuario y están en un infierno para animales, se comen sus propias colitas. Se sale de la imaginación esto”, expresó en entrevista al diario La Prensa.

Fue en octubre de 2018 cuando una denuncia por parte de sus vecinos en la calle Niceto de Zamaois, muy cerca del Viaducto Río la Piedad, alertaron a las autoridades por la presencia de estos animales en la azotea de su propietario.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), acudió al lugar, pero Omar comprobó la posesión legal de los tres leones, además de contar con las medidas de seguridad necesarias, así como el buen estado de salud de los animales.

No obstante cuatro meses depués en febrero del 2019, la PROFEPA acudió de nueva cuenta al lugar para confiscarlos bajo el argumento de que no se habían presentado los planes de manejo, ni el registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Omar espera poder recuperar a sus leones

Tras evidenciarse las condicones en las que se encontraban los leones al interior de santuario, Omar Rodríguez acudió junto con unos amigos para proporcionarles alimento.

"Los animales no tienen nada para comer, (los encargados) no se pueden lavar las manos, los animales no tienen que comer hoy", comentó.

De acuerdo a el propietario de Numbi, Gorda, Nohosh, por la cantidad de grandes felinos en el lugar se requiere de siete toneladas almacenadas de alimento para tres días y surtirse dos veces por semana.

Aseguró que sus leones se encontraban en mejores condiciones cuando habitaban en su domiclio y mantiene la esperanza de poder recuperarlos.