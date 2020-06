Tribunal ampara a líder de banda que secuestró a Silvia Vargas

Ciudad de México.- El líder de la banda de Los Rojos, Cándido Ortiz, recibió un amparo otorgado por un tribunal federal, el “Comandante Blanco” fue detenido y acusado por el secuestro de la hija del ex titular de la Conade Nelson Vargas, Silvia Vargas Escalera, quien desapareció el 10 de septiembre de 2007.

En la resolución se dejó sin efecto el auto de formal prisión que se había dictado en contra de Cándido Ortiz, ya que no contó con una defensa adecuada. En dicha resolución que fue consultada por el diario Milenio, se informó que Ortiz González de momento no podrá recobrar su libertad, pero sí se exibe a las autoridades que tuvieron que ver en el caso, pues no se cercioraron de que la persona que ejerció como defensor legal no había estudiado derecho.

El llamado “Comandante Blanco” también conocido como Eduardo Cisneros Marín y/o Leonardo Huerta López y Óscar Ortiz González, fue capturado el pasado 2009 y además de estar implicado en el caso de Silvia Vargas Escalera, también se le señala en el caso de un secuestro cometido a una persona identificada como J.V., dicho delito se realizó el pasado 29 de agosto del 2008.

Manuel Bárcena Villanueva, magistrado titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, comentó que esto no quiere decir que quien intervino como defensor de oficio (Jorge Carlos Heredia García), durante la declaración ministerial haya tenido la autorización de ejercer la profesión de licenciado en derecho, y con esto se estar autorizado para desempeñar el cargo conferido, situación que pone en riesgo una defensa adecuada.

Fotografía realizada durante el servicio fúnebre de Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas. Foto: Cuartoscuro

La sentencia realizada por el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, ordena dejar sin efecto la resolución del 14 de enero de este mismo año en la toca penal 132/2018, y en su lugar se emita una nueva determinación en la que se ordene al juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la reposición del procedimiento en el expediente 359/2019.

Esta determinación se debe de dictar un momento previo a la publicación del auto de plazo constitucional, pues la posible violación al procedimiento podría haberse cometido ante la autoridad ministerial. El juez encargado deberá cerciorarse que todas las personas que comparecieron como defensores de Cándido Ortiz “El Comandante Blanco” sean de verdad, licenciados en derecho.

