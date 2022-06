Tribunal de CDMX ratifica sentencia de 27 años en prisión a "El Lunares", líder de la Unión Tepito

Un tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México ratificó la sentencia condenatoria otorgada por la Fiscalía capitalina, de más de 27 años en prisión, a Óscar Andrés "N", mejor conocido como "El Lunares", señalado como uno de los principales líderes de La Unión Tepito.

La autoridad encontró pruebas suficientes para una sentencia de 27 años seis meses de prisión en contra del mencionado, quies es señalado como uno de los principales líderes de una organización delictiva originada en la colonia Morelos.

Así lo dio a conocer este martes Ulises Lara López, vocero de la FGJCDMX, luego que la defensa de Óscar "N" apeló la sentencia recibida anteriormente y ordenó la reposición del procedimiento penal, en el que ya había sido sentenciado a la misma pena.

La Subprocuraduría de Procesos acreditó, de nueva cuenta, la responsabilidad del "El Lunares" en la comisión de homicidio calificado.

Por si fuera poco, el Ministerio Público logró que se le ordenara a Óscar "N" los pagos por concepto de reparación del daño y gastos funerarios, además de que se le negaron sus beneficios, sustitutivos penales y derechos políticos durante los 27 años y seis meses de prisión.

"El Lunares" 'evade' 50 años en prisión

La Fiscalía CDMX solicitó la pena máxima de 50 años en prisión para "El Lunares"; sin embargo, se aplicó el principio de NON REFORMATIO IN PEIUS que refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto.

Y es que Óscar Andrés “N”, sin mediar palabra alguna, privó de la vida a una mujer con un disparo de arma de fuego, en un puesto de comida localizado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Morelos.

Dentro de las pruebas ofrecidas destaca una basada en la pericial en materia de psicología en la que se analizó el testimonio de una persona, estableciéndose que por temor a la figura pública que representaba el sentenciado, declaró que no fue él quien disparó.

Te invitamos a leer:

Sin embargo, la juzgadora estableció que el testimonio no tenía fiabilidad y por ello determinó darle mayor peso a las pruebas presentadas para emitir un fallo condenatorio nuevamente luego que fue aprehendido por tercera ocasión en febrero de 2020.