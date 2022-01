UNACDMX se suma a Sheinbaum en no cerrar por Covid-19; recriminan llamado a no hacerse pruebas

En su regreso a las conferencias de prensa semanales, y alejados de los enfrentamientos por el Presupuesto para este año, los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) respaldaron la decisión de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de no cerrar las actividades económicas pese al aumento de casos de Covid-19.

De manera similar al video que publicó Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, el pasado 6 de enero, los de gobernantes de oposición subrayaron que la economía de la capital del país no puede someterse a cierres y restricciones como las de 2020 en la CDMX.

"Es difícil que la ciudad aguante otro cierre de actividad; tenemos alcaldías con una actividad comercial; prácticamente todos los que estamos aquí, hemos sido muy responsables en evitar eventos públicos o masivos, pero las actividades económicas tienen que continuar", destacó en esta ocasión Taboada.

Sin embargo, los de la UNACDMX destacaron que las medidas sanitarias deben continuar, por lo que pidieron a los gobiernos Federal y de la CDMX a proporcionar más pruebas de Covid-19 para la población capitalina, así como vacunas para que los menores de edad acudan a las clases presenciales.

Y es que este fue otro punto del video del de la Benito Juárez, donde destacó que, al igual que la economía, la educación de los niños sufrió daños irreversibles por los 18 meses que tomaron las clases a distancia, por lo que llamaron a acudir a las aulas, mientras el pedido a la administración local fue a proporcionar las vacunas necesarias para protegerlos.

En este marco, Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, recordó que fue ante la falta de pruebas para cubrir la demanda de las últimas dos semanas, tanto en puntos del Gobierno de la Ciudad de México, como en farmacias privadas, que tanto su administración, como la de la Benito Juárez, entre otras de la UNACDMX, autorizaron a laboratorios privados a instalar módulos de pruebas a bajo costo.

Tabe agregó que, pese a las críticas de algunos vecinos y de usuarios en redes sociales, que acusaron a la BJ de vender las pruebas gratuitas del Gobierno de la CDMX, la decisión se tomó por la falta de pruebas y que una gran parte de la población ya acudía a las pruebas gratuitas, además de que sus costos están por debajo de otras farmacias o laboratorios privados.

Sin cierres, pero con pruebas

En tanto que durante la conferencia de UNACDMX, Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, calificó de incongruente el hecho que el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum sugiera no hacerse la prueba de Covid-19, a la vez que destacó que no se pueden confiar en las cifras de casos.

“Que desde el Gobierno de la ciudad se llame a no hacerse la prueba, creo que eso es una postura incongruente; que por el contrario se ofrezcan pruebas, porque si no se llama, pues lógico que los números se mantienen y el semáforo se mantiene, pero lo que necesitamos es no mantener las estadísticas, sino saber la realidad de lo que está sucediendo”, subrayó Alfa González.

Y es que desde el viernes pasado tanto la Secretaría de Salud (Sedesa) como Claudia Sheinbaum han llamado a los capitalinos a considerarse contagiados al presentar síntomas y aislarse, asegurando que no es necesario hacerse la prueba para confirmar la enfermedad.

Incluso, hoy por la mañana Sheinbaum afirmó, también después de la Sedesa, que en caso de aumentar el malestar es necesario llamar a LOCATEL antes de acercarse a un hospital, a donde deberán acudir solo los adultos mayores o de todas las edades con alguna comorbilidad.

Mientras que, aunque la administración local asegura que el incremento en las hospitalizaciones por Covid ha sido mínimo, las cifras de la Sedesa registran los nosocomios de Azcapotzalco, Tlalpan y Tláhuac con una saturación del 100 por ciento en sus camas generales, mientras que Iztacalco y Coyoacán están al 83 y 81 por ciento, respectivamente.