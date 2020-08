UNAM aplica examen de ingreso con protocolos de salud ante Covid-19

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplica esta mañana el examen de segunda vuelta de ingreso a alguna de sus licenciaturas en 25 sedes, y una de ellas, por primera vez, es el Estadio Olímpico Universitario, a fin de garantizar la prevención de salud ante Covid-19.

En 25 sedes en la Ciudad de México serán evaluados 82 mil 539 aspirantes de la segunda convocatoria del año, y sumados los aspirantes con alguna discapacidad que apliquen la prueba mañana, en total serán evaluados 84 mil 947.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Unos 2 mil 500 que fueron citados en el estadio de los Pumas y formados en el estacionamiento procurando una distancia de un metro entre ellos. Se les ha requerido traer cubrebocas y careta, además de que a la entrada se les tomará la temperatura y se les dotará de alcohol en gel.

Las autoridades de la UNAM sugirieron a los aspirantes que llegaran sin compañía, pero decenas los esperan en el estacionamiento.

La UNAM toma medidas sanitarias para la segunda vuelta del examen / Foto: Captura

A pesar de todas las medidas sanitarias, los estudiantes se dicen más preocupados por la evaluación.

"Claro que es muy complicado, bastante complicado, pero si no me quedo lo volvería a intentar, mis ganas de estar en la UNAM son grandísimas, si no me quedo lo vuelvo a intentar el siguiente y el siguiente", dijo Stephanie Cano, de 17 años, quien llegó de Nicolás Romero a Ciudad Universitaria para presentar el examen a la carrera de químico farmacéutico.

Marlene Palacios de la Cruz, de 18 años, que busca un lugar en medicina, llegó el lunes desde Acapulco, y dijo que a pesar de la incomodidad de la careta, está más ocupada en lograr un lugar en la UNAM pues en febrero pasado hizo sin éxito el examen de primera vuelta.

"Estoy muy nerviosa por saber qué va a pasar, porque ya hice la primera vuelta y no me quedé y tuve que echarle más ganas a esta, estudiar más para poder quedarme así que vamos a ver qué pasa", dijo.

El año pasado, 153 mil 183 estudiantes hicieron examen a la UNAM y quedaron sin lugar 137 mil 734.

En los cinco años recientes el promedio de aspirantes a la Universidad fue de 166 mil 219 y cada año quedan fuera 150 mil.

Estadio Universitario / Foto: Reforma

Con sólo un lugar para cada 10 personas que quieren estudiar ahí, la UNAM es la institución de educación superior con más demanda del País.

La segunda vuelta del examen de admisión estaba planeada para 1 y el 2 de agosto, pero fue pospuesta.

También puedes leer:

CDMX: ¿Dónde y cuándo será el examen de ingreso a la UNAM?

Denuncian maestros del SNTE descuentos en sus nóminas